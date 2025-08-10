Встреча Путина и Трампа
10 августа, 07:23

В Уссурийске мужчина пырнул ножом четырёх человек и убежал

В Приморье возбудили дело после поножовщины, в которой пострадали 4 человека

Обложка © Life.ru

В приморском городе Уссурийске правоохранительные органы начали расследование нападения на четырёх человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отдела МВД.

Инцидент произошёл на улице Тургенева, где 35-летняя жительница города сообщила о нападении вооружённого ножом мужчины на людей.

«В результате конфликта трое молодых людей 18, 21 и 22 лет, а также 29-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в правоохранительных органах.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изучила записи камер видеонаблюдения и опросила возможных свидетелей. На данный момент возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Полиция разыскивает подозреваемого, ориентировка с его приметами направлена всем патрульным нарядам. Мотивы и обстоятельства нападения устанавливаются.

Тайны Новогиреево: Полиция расследует захват 12 квартир Минобороны

Ранее в Новосибирске произошло ограбление: неизвестный мужчина, угрожая ножом, напал на ребёнка и похитил его сумку. На видеозаписи с места происшествия видно, как мальчик, держа в руках два пакета, идёт по пустынному скверу. В какой-то момент за ним появляется преследователь. У одного из зданий злоумышленник прижал подростка к стене, затем, угрожая холодным оружием, силой отобрал сумку и скрылся.

Алиса Хуссаин
