В Уссурийске мужчина пырнул ножом четырёх человек и убежал
В Приморье возбудили дело после поножовщины, в которой пострадали 4 человека
Обложка © Life.ru
В приморском городе Уссурийске правоохранительные органы начали расследование нападения на четырёх человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отдела МВД.
Инцидент произошёл на улице Тургенева, где 35-летняя жительница города сообщила о нападении вооружённого ножом мужчины на людей.
«В результате конфликта трое молодых людей 18, 21 и 22 лет, а также 29-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в правоохранительных органах.
Все пострадавшие были госпитализированы.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изучила записи камер видеонаблюдения и опросила возможных свидетелей. На данный момент возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Полиция разыскивает подозреваемого, ориентировка с его приметами направлена всем патрульным нарядам. Мотивы и обстоятельства нападения устанавливаются.
