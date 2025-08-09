В Новосибирске мужчина с ножом напал на ребёнка и украл его сумку
В Новосибирске разыскивают мужчину, напавшего на школьника с ножом. Об этом сообщает местное управление МВД.
В Новосибирске мужчина с ножом напал на ребенка и украл его сумку. Видео © VK / Плющихинский микрорайон | Новосибирск
Инцидент произошёл на улице Татьяны Снежиной. На кадрах с места происшествия видно, как ребенок с двумя пакетами идёт по безлюдному скверу. В какой-то момент появляется преследующий его мужчина. Около одного из зданий он прижал подростка к стене и, угрожая ножом, выхватил сумку и скрылся.
Ребёнок кричал о помощи, но ему никто не помог.
«На место незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы Отдела полиции №6 «Октябрьский» УМВД России по городу Новосибирску», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Тюмени местные жители распространили в соцсетях видео с издевательствами над маленькой девочкой. На видео видно, как голая женщина бьёт малыша и принуждает его подбирать с пола рассыпанную гречневую крупу. Сейчас правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по данному инциденту.
Обложка © VK / Плющихинский микрорайон | Новосибирск