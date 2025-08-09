Встреча Путина и Трампа
9 августа, 16:46

В Новосибирске мужчина с ножом напал на ребёнка и украл его сумку

В Новосибирске разыскивают мужчину, напавшего на школьника с ножом. Об этом сообщает местное управление МВД.

В Новосибирске мужчина с ножом напал на ребенка и украл его сумку. Видео © VK / Плющихинский микрорайон | Новосибирск

Инцидент произошёл на улице Татьяны Снежиной. На кадрах с места происшествия видно, как ребенок с двумя пакетами идёт по безлюдному скверу. В какой-то момент появляется преследующий его мужчина. Около одного из зданий он прижал подростка к стене и, угрожая ножом, выхватил сумку и скрылся.

Ребёнок кричал о помощи, но ему никто не помог.

«На место незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы Отдела полиции №6 «Октябрьский» УМВД России по городу Новосибирску», — говорится в сообщении.

Президента алтайской федерации ММА зверски убили на «красной свадьбе»
Президента алтайской федерации ММА зверски убили на «красной свадьбе»

Ранее сообщалось, что в Тюмени местные жители распространили в соцсетях видео с издевательствами над маленькой девочкой. На видео видно, как голая женщина бьёт малыша и принуждает его подбирать с пола рассыпанную гречневую крупу. Сейчас правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по данному инциденту.

Обложка © VK / Плющихинский микрорайон | Новосибирск

    avatar