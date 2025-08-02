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Регион
2 августа, 20:17

В Тюмени голая женщина избивала дочь подруги и заставляла есть гречку с пола

В Тюмени голая женщина избивала чужого ребёнка и заставляла есть гречку с пола. Кадры издевательства над маленькой девочкой распространили в соцсетях местные жители. После чего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об истязании — пункт «г» часть 2 статьи 117 УК.

Голая женщина избивает ребёнка. Видео © Telegram / МегаТюмень - новости Тюмени

На записи видно, как обнажённая женщина бьёт маленькую девочку по лицу и голове. Женщина наносит ребёнку несколько ударов руками и ремнём, и таскает за волосы. Также видно, что на полу рассыпана каша, которую девочку заставляют есть.

Женщину на видео вскоре вычислили и задержали сотрудники полиции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Собранные материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение»,отметила Волк.

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Как оказалось, мать девочки была вынуждена уехать и попросила подругу присмотреть за дочкой. По словам соседей, избившая девочку дама употребляет наркотики вместе с сожителем, который и снимал происходящее на видео. Также известно, что у пары есть и свой общий ребёнок. Согласно инкриминируемой статье, женщине грозит от трёх до семи лет колонии.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Петербурге пьяная женщина родила в туалете и вместе с сожителем сожгла тело не выжившего младенца. Мать и её сожитель уже задержаны, возбуждено уголовное дело.

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Обложка © Telegram / МегаТюмень - новости Тюмени

Лия Мурадьян
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