Петербурженка родила в туалете и вместе с сожителем сожгла тело младенца

Чудовищная история произошла в Санкт-Петербурге. 44-летняя жительница ОНТ Пулково-2 родила девочку в домашних условиях, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В процессе распития спиртных напитков в компании сожителя женщина вышла в уличный туалет, где у неё начались схватки. Вернувшись домой с новорождённой девочкой, мать вытерла её и самостоятельно перерезала пуповину.

По данным 78.ru, 9 июля малышке стало плохо, она перестала подавать признаки жизни. Женщина и её сожитель похоронили тело на своём участке, однако собаки разрыли могилу. Тогда мужчина решил сжечь останки в бочке. Он пытался уничтожить улики, сжигая разные вещи на протяжении нескольких дней, а затем разбросал пепел по участку.

Однако правоохранительные органы узнали о произошедшем от другого жителя ОНТ, который видел ребёнка живым. Мать и её сожитель уже задержаны, возбуждено уголовное дело, прокуратура и СК проводят проверку.