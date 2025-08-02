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2 августа, 12:01

Петербурженка родила в туалете и вместе с сожителем сожгла тело младенца

В Петербурге задержаны мать и её сожитель, которые сожгли тело грудничка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Чудовищная история произошла в Санкт-Петербурге. 44-летняя жительница ОНТ Пулково-2 родила девочку в домашних условиях, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В процессе распития спиртных напитков в компании сожителя женщина вышла в уличный туалет, где у неё начались схватки. Вернувшись домой с новорождённой девочкой, мать вытерла её и самостоятельно перерезала пуповину.

По данным 78.ru, 9 июля малышке стало плохо, она перестала подавать признаки жизни. Женщина и её сожитель похоронили тело на своём участке, однако собаки разрыли могилу. Тогда мужчина решил сжечь останки в бочке. Он пытался уничтожить улики, сжигая разные вещи на протяжении нескольких дней, а затем разбросал пепел по участку.

Однако правоохранительные органы узнали о произошедшем от другого жителя ОНТ, который видел ребёнка живым. Мать и её сожитель уже задержаны, возбуждено уголовное дело, прокуратура и СК проводят проверку.

В России призвали жёстче наказывать матерей, бросивших своих детей
В России призвали жёстче наказывать матерей, бросивших своих детей

Ранее тайка родила ребёнка в туалете, не подозревая о беременности. А в Свердловской области женщина оставила годовалого ребенка в раскалённой машине. Вернувшись, она обнаружила, что не может открыть дверь, и тут же позвонила в экстренную службу.

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Борис Эльфанд
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