Обнаружили ребёнка в унитазе: Не знавшая о своей беременности тайка родила в туалете

В Таиланде женщина, не знавшая о своей беременности, неожиданно родила в туалете. Инцидент произошёл на заправке близ шоссе в районе Ханнаяо. Об этом сообщило издание The Thaiger.

Сотрудники заправки вызвали экстренные службы, когда их коллега рассказала о произошедшем. Прибывшие спасатели обнаружили живого ребёнка в унитазе. Выяснилось, что тайка не подозревала о беременности, поскольку у неё регулярно продолжались менструации.

Женщина, у которой уже есть двое детей, рассказала, что на работе почувствовала сильную боль в животе и головокружение. Она направилась в туалет и там внезапно родила, сидя на унитазе. В состоянии шока тайка выбежала из уборной и попросила коллег о помощи.

Сначала женщину подозревали в попытке избавиться от ребёнка. Однако она объяснила, что покинула туалет, находясь в шоковом состоянии, так как ей показалось, что ребёнок не двигается и не дышит. Тайка призналась, что во время предыдущих беременностей у неё тоже шли месячные. Мать и новорождённого доставили в больницу. Женщина не планирует отказываться от ребёнка. Её состояние оценивается как стабильное.