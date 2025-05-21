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20 мая, 23:28

Обнаружили ребёнка в унитазе: Не знавшая о своей беременности тайка родила в туалете

The Thaiger: Тайка родила ребёнка в туалете, не подозревая о беременности

Туалет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SukjaiStock

Туалет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SukjaiStock

В Таиланде женщина, не знавшая о своей беременности, неожиданно родила в туалете. Инцидент произошёл на заправке близ шоссе в районе Ханнаяо. Об этом сообщило издание The Thaiger.

Сотрудники заправки вызвали экстренные службы, когда их коллега рассказала о произошедшем. Прибывшие спасатели обнаружили живого ребёнка в унитазе. Выяснилось, что тайка не подозревала о беременности, поскольку у неё регулярно продолжались менструации.

Женщина, у которой уже есть двое детей, рассказала, что на работе почувствовала сильную боль в животе и головокружение. Она направилась в туалет и там внезапно родила, сидя на унитазе. В состоянии шока тайка выбежала из уборной и попросила коллег о помощи.

Сначала женщину подозревали в попытке избавиться от ребёнка. Однако она объяснила, что покинула туалет, находясь в шоковом состоянии, так как ей показалось, что ребёнок не двигается и не дышит. Тайка призналась, что во время предыдущих беременностей у неё тоже шли месячные. Мать и новорождённого доставили в больницу. Женщина не планирует отказываться от ребёнка. Её состояние оценивается как стабильное.

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А в Москве 40-летняя Надежда стала мамой в четырнадцатый раз. Роды прошли успешно в городской клинической больнице имени В.В. Вересаева. Многодетная мать отметила профессионализм и душевное отношение персонала. Женщина поделилась, что не планировала такую большую семью, но Бог даёт ей детей.

Антон Голыбин
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