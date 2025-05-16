«Бог даёт детей»: 40-летняя москвичка стала мамой в 14-й раз

В Москве семья Надежды и Ивана стала родителями в четырнадцатый раз. Роды прошли успешно в городской клинической больнице имени В.В. Вересаева. Как сообщили Life.ru в Департаменте здравоохранения Москвы, 40-летняя москвичка родила здорового малыша.

Надежда поделилась впечатлениями о своём опыте, отметив, что впервые обратилась в это медицинское учреждение и осталась довольна уровнем профессионализма и душевным отношением персонала. Она подчеркнула, что для неё особенно важна поддержка во время родов.

Многодетная мама Надежда. Фото © Предоставлено Life.ru

«Сама я не из многодетной семьи и, честно говоря, даже не представляла, каково это. Вообще я мечтала о карьере и даже училась в медицинском, а вышло по-другому. Но Бог даёт детей, и они приходят, и с каждым малышом Бог даёт больше», — поделилась женщина.