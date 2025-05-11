Эмбер Хёрд, воспитывающая дочь от Илона Маска, родила двойню
Эмбер Херд родила двойню Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ amberheard
Голливудская актриса Эмбер Хёрд (39 лет) объявила о рождении двойняшек, вернувшись в социальные сети после длительного перерыва. У звезды «Ромового дневника» теперь пополнение в семье.
Хёрд опубликовала трогательное фото ног новорождённых малышей, приурочив новость ко Дню матери.
«День матери 2025 года стал для меня незабываемым. В этом году я в восторге от того, что праздную пополнение семьи, которую я так старалась построить годами. Сегодня я официально сообщаю, что в банде Хёрд появились двойняшки. Теперь мои руки и моё сердце заняты дочерью Агнес и сыном Оушен», — призналась акстриса.
Она отметила, что материнство изменило её мир, и она не могла представить, что испытает ещё большую радость.
«Теперь меня разрывает от счастья в три раза! Стать матерью самостоятельно и на своих условиях, несмотря на мои проблемы с фертильностью, было самым волнующим опытом в моей жизни. Я бесконечно благодарна, что смогла подойти к этому ответственно и вдумчиво», — рассказала о своих эмоциях Хёрд.
Ранее Life.ru писал, что Эмбер Хёрд растит трёхлетнюю дочь Уну Пейдж, которая родилась благодаря помощи суррогатной матери. Хотя актриса долго не хотела говорить об этом, она признаётся, что гордится своим опытом материнства. Решение стать матерью пришло к ней в непростой период её жизни: сразу после развода с Джонни Деппом и судебных разбирательств, а также после завершения длительных отношений с Илоном Маском.