Эмбер Хёрд, воспитывающая дочь от Илона Маска, родила двойню

Голливудская актриса Эмбер Хёрд (39 лет) объявила о рождении двойняшек, вернувшись в социальные сети после длительного перерыва. У звезды «Ромового дневника» теперь пополнение в семье.

Хёрд опубликовала трогательное фото ног новорождённых малышей, приурочив новость ко Дню матери.

«День матери 2025 года стал для меня незабываемым. В этом году я в восторге от того, что праздную пополнение семьи, которую я так старалась построить годами. Сегодня я официально сообщаю, что в банде Хёрд появились двойняшки. Теперь мои руки и моё сердце заняты дочерью Агнес и сыном Оушен», — призналась акстриса.

Она отметила, что материнство изменило её мир, и она не могла представить, что испытает ещё большую радость.

«Теперь меня разрывает от счастья в три раза! Стать матерью самостоятельно и на своих условиях, несмотря на мои проблемы с фертильностью, было самым волнующим опытом в моей жизни. Я бесконечно благодарна, что смогла подойти к этому ответственно и вдумчиво», — рассказала о своих эмоциях Хёрд.