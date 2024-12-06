Пережившая громкий развод с Джонни Деппом Эмбер Хёрд станет мамой во второй раз

Эмбер Хёрд, известная актриса, ранее пережившая громкий развод с Джонни Деппом, вновь оказалась в центре внимания прессы, но на этот раз — по радостному поводу. Пресс-секретарь 38-летней звезды сообщил, что она находится на ранних сроках беременности. Об это пишет The Voicemag.

«Беременность на ранней стадии, поэтому мы не будем раскрывать подробности на этом этапе. Однако достаточно сказать, что Эмбер рада и за себя, и за свою дочь Уну Пейдж», — сообщил пресс-секретарь актрисы в одном из интервью. Эта новость, без сомнения, стала приятной для поклонников, особенно учитывая, что актриса долгое время старалась держать свою личную жизнь в тайне.

Эмбер Хёрд воспитывает трёхлетнюю дочь Уну Пейдж, которая появилась на свет благодаря суррогатной матери. Хотя актриса долго избегала этой темы, она гордится своим опытом. Решение стать матерью Эмбер приняла в сложный для неё период: сразу после развода с Джонни Деппом и судебных разбирательств, а также после разрыва длительных отношений с Илоном Маском.

Интересно, что Джонни Депп, несмотря на весь конфликт, заявлял, что простил Хёрд и не держит на неё зла. Что касается карьеры, актриса продолжает сниматься, а роль в «Аквамене» принесла звезде ещё больше популярности.

Также ходят слухи об отношениях артистки с новым избранником, хотя имя отца её второго ребёнка неизвестно. Пока пресса обсуждает личную жизнь Хёрд, Джонни Депп проводит время с российской актрисой Юлией Власовой, с которой познакомился за рубежом.