Психотерапевт жестоко бросила собственного ребёнка в коляску и отвесила ему пощёчину

Скандально известный психотерапевт Татьяна Саморукова дала пощёчину собственному сыну. Инцидент, случившийся в подмосковном Красногорске, попал на видео, сообщает телеграм-канал Mash.

Психотерапевт Татьяна Саморукова дала пощёчину ребёнку. Видео © Telegram / Mash

На кадрах видно, как основательница Международного Университета Психологии и Психотерапии не церемонится с малышом. В пылу злости она бросает его в коляску, кричит матом и даёт пощёчину. Утверждается, что полиция пытается связаться с Саморуковой, но та на контакт не идёт и отказывается открывать дверь.

К слову, это не первый раз, когда психотерапевт привлекает к себе внимание. В мае 2024 года она устроила скандал в московском отеле. Татьяна бросала предметы в персонал, оскорбляла работников, рукоприкладствовала и даже угрожала убийством. Вывело психотерапевта из душевного равновесие то, что горничные убрали один номер вместо двух.