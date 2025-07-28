Бросившая трёхлетнюю дочь-маугли с одной банкой пюре горе-мамаша вышла на связь и объяснилась
МВД: Мать 3-летней девочки-маугли из Краснодара оставила её одну ради работы
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Мать, оставившая трёхлетнюю дочь одну на несколько дней, объяснила это работой на полях. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Краснодара.
«Сотрудники ПДН УМВД России по г. Краснодару выяснили, что трёхлетняя девочка была одна без присмотра взрослых нескольких дней. 36-летняя мать периодически посещала квартиру, однако большую часть времени девочка была одна. По словам женщины, она оставляла дочь, так как вынуждена работать на полях», — говорится в сообщении.
В квартире полицейские обнаружили антисанитарию, отсутствие еды и только одну кровать. Совместно с органами опеки ребёнка изъяли и поместили в больницу. Сейчас по факту происхождения проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям матери.
Напомним, в Краснодаре соседи спасли трехлётнюю девочку, которую мать оставляла одну в квартире на несколько дней, дав ей только банку детского пюре. Жители дома несколько раз слышали, как ребёнок плачет за дверью. Сначала люди не решались вмешаться, но потом поняли, что девочке нужна помощь.