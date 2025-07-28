Бросившая трёхлетнюю дочь-маугли с одной банкой пюре горе-мамаша вышла на связь и объяснилась

Мать, оставившая трёхлетнюю дочь одну на несколько дней, объяснила это работой на полях. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Краснодара.

«Сотрудники ПДН УМВД России по г. Краснодару выяснили, что трёхлетняя девочка была одна без присмотра взрослых нескольких дней. 36-летняя мать периодически посещала квартиру, однако большую часть времени девочка была одна. По словам женщины, она оставляла дочь, так как вынуждена работать на полях», — говорится в сообщении.

В квартире полицейские обнаружили антисанитарию, отсутствие еды и только одну кровать. Совместно с органами опеки ребёнка изъяли и поместили в больницу. Сейчас по факту происхождения проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям матери.