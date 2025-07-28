На 13-м этаже ЖК нашли голодную «‎девочку-маугли», которую мать бросила с банкой детского пюре

В Краснодаре соседи спасли трёхлетнюю девочку, которую мать на несколько дней оставила одну в квартире, снабдив лишь одной банкой детского пюре. Жители дома несколько раз слышали плач ребёнка за дверью и видели, как она сидит в подъезде возле своей квартиры, сообщает Telegram-канал SHOT.

В Краснодаре мать оставила трёхлетнюю дочь в квартире с одной банкой пюре. Видео © SHOT

Всё случилось в ЖК «Дыхание», малышка жила в квартире на 13-м этаже. Сначала соседи не вмешивались, но затем поняли, что девочке нужна помощь. Жильцы увидели ребёнка в подъезде, сидящим под дверью. Выяснилось, что мать каждое утро уходит, оставляя дочь одну с банкой фруктового пюре.

Вечером женщина вернулась домой и пообещала, что больше такого не будет, однако на следующий день ситуация повторилась. В итоге соседи вызвали полицию и органы опеки, которые забрали девочку в инфекционное отделение.