На 13-м этаже ЖК нашли голодную «девочку-маугли», которую мать бросила с банкой детского пюре
SHOT: В Краснодаре мать оставила трёхлетнюю дочь в квартире с одной банкой пюре
В Краснодаре соседи спасли трёхлетнюю девочку, которую мать на несколько дней оставила одну в квартире, снабдив лишь одной банкой детского пюре. Жители дома несколько раз слышали плач ребёнка за дверью и видели, как она сидит в подъезде возле своей квартиры, сообщает Telegram-канал SHOT.
В Краснодаре мать оставила трёхлетнюю дочь в квартире с одной банкой пюре. Видео © SHOT
Всё случилось в ЖК «Дыхание», малышка жила в квартире на 13-м этаже. Сначала соседи не вмешивались, но затем поняли, что девочке нужна помощь. Жильцы увидели ребёнка в подъезде, сидящим под дверью. Выяснилось, что мать каждое утро уходит, оставляя дочь одну с банкой фруктового пюре.
Вечером женщина вернулась домой и пообещала, что больше такого не будет, однако на следующий день ситуация повторилась. В итоге соседи вызвали полицию и органы опеки, которые забрали девочку в инфекционное отделение.
Ранее Life.ru рассказал, что в итальянском регионе Пьемонт спасатели нашли двух мальчиков — 9 и 6 лет. Дети несколько лет жили в изоляции в лесу. Оказалось, что родители отказывались контактировать с внешним миром. Малыши не умели говорить и даже носили подгузники, несмотря на свой возраст.
Обложка © SHOT