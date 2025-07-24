Таскал вниз головой и окунал в ледяную реку: «Отец года» устроил младенцу дикий поход по горам Ингушетии

В горах Ингушетии на видео попал отец, который таскал младенца вниз головой по мосту и окунал его в холодную реку. Кадры вызвали бурю негодования и привлекли внимание полиции. Об этом сообщил Mash Gor.

Отец года из Ингушетии купает младенца в горной реке и таскает за ногу по каменистым тропам. Видео © Telegram / Mash Gor

Мужчина держал младенца за одну ногу и тащил его вниз головой по качающемуся подвесному мосту над рекой. Затем он окунал ребёнка в ледяную воду горного ручья. Всё это происходило на скользких камнях, где сам отец едва не терял равновесие.

Теперь мужчину проверяют сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и степень опасности, которой подвергся младенец. Отцу может грозить административная или уголовная ответственность в зависимости от результатов проверки.