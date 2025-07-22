В Вязьме мать до смерти истязала 12-летнюю дочку, возбуждено уголовное дело

В одном из домов Вязьмы было обнаружено истощённое тело 12-летней девочки. По заключению медиков, смерть наступила в результате длительного голодания — как выяснилось, мать ребёнка в течение почти месяца не обеспечивала дочь питанием. У погибшей также была диагностирована бронхопневмония, которую мать не лечила, хотя девочка как ребёнок-инвалид нуждалась в постоянном медицинском уходе и лекарствах.

Следственными органами Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней матери. В семье также проживал 15-летний сын, которого незамедлительно изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, параллельно возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» для оценки действий всех должностных лиц, которые должны были осуществлять контроль за условиями жизни в этой семье.