Президента алтайской федерации ММА зверски убили на «красной свадьбе»

Президент Федерации ММА Республики Алтай Алексей Калбукова погиб от ножевого ранения во время свадебного торжества. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.

Место происшествия. Фото © Telegram / Следком по республике Алтай

По данным республиканского управления СК РФ, инцидент произошёл вечером 7 августа около 21:00 в селе Тюнгур, где 74-летний мужчина в ходе застолья набросился на Каблукова и нанёс ему удар ножом в грудь. Преступник задержан, следственные органы готовят ходатайство об его аресте. На месте изъяли орудие преступления и другие улики.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений из-за возникшего конфликта, подошёл к сидящему за столом мужчине и клинком ножа нанёс ему не менее 1 удара в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», – уточнили в следкоме.