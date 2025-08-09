Президента алтайской федерации ММА зверски убили на «красной свадьбе»
Главу федерации ММА Республики Алтай Калбукова убили во время свадьбы в Тюнгуре
Алексей Каблуков. Обложка © VK / Barnaul 22
Президент Федерации ММА Республики Алтай Алексей Калбукова погиб от ножевого ранения во время свадебного торжества. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.
Место происшествия. Фото © Telegram / Следком по республике Алтай
По данным республиканского управления СК РФ, инцидент произошёл вечером 7 августа около 21:00 в селе Тюнгур, где 74-летний мужчина в ходе застолья набросился на Каблукова и нанёс ему удар ножом в грудь. Преступник задержан, следственные органы готовят ходатайство об его аресте. На месте изъяли орудие преступления и другие улики.
«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений из-за возникшего конфликта, подошёл к сидящему за столом мужчине и клинком ножа нанёс ему не менее 1 удара в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», – уточнили в следкоме.
