Школьница зарезала родного брата, ранила бабушку и чуть не придушила сестру в Татарстане

В Мензелинске произошло шокирующее происшествие в семье мигрантов. По данным портала «Челнинские известия», четвероклассница совершила нападение после замечания старшего брата.

Инцидент произошёл в ночь на 2 августа, когда в квартире находились трое детей и пожилая женщина. Девочка нанесла 13-летнему брату смертельные ножевые ранения, после того, как он попросил её перестать играть в телефоне и лечь спать. В момент совершения нападения мальчик уже лёг в кровать.

После этого школьница набросилась на бабушку. Пострадавшая пенсионерка с ножевым ранением в грудь была экстренно доставлена в районную больницу, а затем переведена в БСМП Набережных Челнов. Старшая 19-летняя сестра, вызвавшая экстренные службы, также подверглась нападению — ребёнок пытался её задушить.

Родители в момент трагедии отсутствовали: мать была на работе, отец трудился в другом регионе. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины агрессивного поведения школьницы.