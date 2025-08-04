Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 08:23

Школьница зарезала родного брата, ранила бабушку и чуть не придушила сестру в Татарстане

В Татарстане 11-летняя школьница убила брата из-за замечания перед сном

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Мензелинске произошло шокирующее происшествие в семье мигрантов. По данным портала «Челнинские известия», четвероклассница совершила нападение после замечания старшего брата.

Инцидент произошёл в ночь на 2 августа, когда в квартире находились трое детей и пожилая женщина. Девочка нанесла 13-летнему брату смертельные ножевые ранения, после того, как он попросил её перестать играть в телефоне и лечь спать. В момент совершения нападения мальчик уже лёг в кровать.

После этого школьница набросилась на бабушку. Пострадавшая пенсионерка с ножевым ранением в грудь была экстренно доставлена в районную больницу, а затем переведена в БСМП Набережных Челнов. Старшая 19-летняя сестра, вызвавшая экстренные службы, также подверглась нападению — ребёнок пытался её задушить.

Родители в момент трагедии отсутствовали: мать была на работе, отец трудился в другом регионе. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины агрессивного поведения школьницы.

Россиянин два года насиловал двух маленьких дочек
Россиянин два года насиловал двух маленьких дочек

Ранее сообщалось, что в Тюмени местные жители распространили в соцсетях видео с издевательствами над маленькой девочкой. Они запечатлели, как обнаженная женщина избивает ребёнка и заставляет есть гречку с пола. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar