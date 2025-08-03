Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 12:05

Россиянин два года насиловал двух маленьких дочек

Под Астраханью задержан отец, насиловавший двух несовершеннолетних дочерей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

В Астраханской области возбуждено уголовное дело против мужчины, подозреваемого в насилии над своими несовершеннолетними дочерьми. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

«По версии следствия, в период с августа 2022 года по август 2024 года подозреваемый, находясь в доме на территории дачного посёлка в Приволжском районе Астраханской области, насиловал двух несовершеннолетних дочек, а также совершал насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Обе девочки, ставшие жертвами, не достигли 14-летнего возраста. Следствие не исключает выявления новых эпизодов подобных преступлений. Подозреваемый задержан и заключён под стражу. В настоящее время ведётся расследование.

Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям, связанным с тяжкими преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних, включая изнасилование, насильственные действия сексуального характера и развратные действия.

Издевался с шести лет: В Казани отец годами насиловал сына и четырёх дочерей
Издевался с шести лет: В Казани отец годами насиловал сына и четырёх дочерей

Ранее стало известно, что в подмосковном городе Видное был задержан мужчина, подозреваемый в жестоком избиении своего 11-летнего пасынка. Причиной насилия стал долг матери ребёнка. На кадрах, вызвавших широкий общественный резонанс, видно, как мужчина наносит удары школьнику, сопровождая свои действия циничными комментариями.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Астраханская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar