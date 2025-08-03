Россиянин два года насиловал двух маленьких дочек

В Астраханской области возбуждено уголовное дело против мужчины, подозреваемого в насилии над своими несовершеннолетними дочерьми. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

«По версии следствия, в период с августа 2022 года по август 2024 года подозреваемый, находясь в доме на территории дачного посёлка в Приволжском районе Астраханской области, насиловал двух несовершеннолетних дочек, а также совершал насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Обе девочки, ставшие жертвами, не достигли 14-летнего возраста. Следствие не исключает выявления новых эпизодов подобных преступлений. Подозреваемый задержан и заключён под стражу. В настоящее время ведётся расследование.

Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям, связанным с тяжкими преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних, включая изнасилование, насильственные действия сексуального характера и развратные действия.