Россиянин два года насиловал двух маленьких дочек
Под Астраханью задержан отец, насиловавший двух несовершеннолетних дочерей
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В Астраханской области возбуждено уголовное дело против мужчины, подозреваемого в насилии над своими несовершеннолетними дочерьми. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
«По версии следствия, в период с августа 2022 года по август 2024 года подозреваемый, находясь в доме на территории дачного посёлка в Приволжском районе Астраханской области, насиловал двух несовершеннолетних дочек, а также совершал насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.
Обе девочки, ставшие жертвами, не достигли 14-летнего возраста. Следствие не исключает выявления новых эпизодов подобных преступлений. Подозреваемый задержан и заключён под стражу. В настоящее время ведётся расследование.
Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям, связанным с тяжкими преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних, включая изнасилование, насильственные действия сексуального характера и развратные действия.
Ранее стало известно, что в подмосковном городе Видное был задержан мужчина, подозреваемый в жестоком избиении своего 11-летнего пасынка. Причиной насилия стал долг матери ребёнка. На кадрах, вызвавших широкий общественный резонанс, видно, как мужчина наносит удары школьнику, сопровождая свои действия циничными комментариями.