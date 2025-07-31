Издевался с шести лет: В Казани отец годами насиловал сына и четырёх дочерей

Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению шокировавшего общественность уголовного дела в отношении 45-летнего многодетного отца. Мужчину обвиняют в сексуальном надругательстве над собственными детьми — сыном и четырьмя дочерьми. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, преступления происходили на протяжении 15 лет прямо в квартире, где проживала семья. Жертвами, согласно материалам дела, стали четверо родных дочерей и сын. На момент первого преступления некоторым детям было всего шесть лет. Всё это время они замалчивали правду о происходящем.

История вскрылась случайно, когда одна из дочерей, уже повзрослев, рассказала мужу о пережитом. Тот поделился услышанным с другом, женатым на другой дочери из этой же семьи. Мужчины вместе пришли к обвиняемому, получили от него устные признания, после чего обратились в полицию. На первом заседании суда было зачитано обвинительное заключение, с которым подсудимый не согласился. В качестве мотива клеветы он назвал попытку родственников завладеть его квартирой — хотя, как уточняется, жильё фактически ему не принадлежит.

Издание KazanFirst сообщает, что мужчина нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Воспитанием и обеспечением пятерых детей занималась мать семейства. В суде она заявила, что не знала о происходящем в доме. Обвинения против мужчины выдвинуты сразу по двум тяжким статьям. Если вина будет доказана, ему может грозить пожизненное заключение.