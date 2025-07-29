«Вот она, эта мразь!» На Кубани поймали 19-летнего парня, который изнасиловал школьницу в лесу

В Лабинском районе Краснодарского края 19-летний молодой человек напал на 14-летнюю девочку в лесу и изнасиловал. По данным Kub Mash, подозреваемого удалось поймать с помощью неравнодушных местных жителей.

На Кубани 19-летний парень изнасиловал подростка в лесу, его задержали местные жители. Видео © Telegram / Kub Mash

«Вот она эта мразь! Вот она сволочь!», — кричали местные при задержании парня.

По предварительной информации, всё произошло в лесу недалеко от одного из хуторов. Парень, будучи пьяным, случайно встретил знакомую школьницу, после чего внезапно на неё набросился и изнасиловал. После нападения он скрылся, но благодаря действиям местных, которые решили помочь в розыске, подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки. Сейчас он находится под стражей, ведётся следствие.

Сотрудники СК работают с подозреваемым в изнасиловании школьницы на Кубани. Видео © СУ СКР по Краснодарскому краю