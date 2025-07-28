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28 июля, 13:01

В Ленобласти задержали рецидивиста, надругавшегося над семилетней племянницей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Тосненском районе Ленинградской задержан мужчина, который был неоднократно судим и находился под административным надзором. Он совершил действия сексуального характера в отношении родной племянницы. Семилетнюю девочку в итоге госпитализировали с травмой наружных половых органов, сообщает 78.ru.

По данным издания, полицейские схватили рецидивиста по горячим следам. Отмечается, что он не имеет гражданства, нигде не работает и состоит на миграционном учёте в Новгородской области. В настоящее время ведётся расследование инцидента, а также решается вопрос о дальнейшем привлечении подозреваемого к ответственности. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное, она проходит амбулаторное лечение.

Массажист надругался над девочкой во время сеанса в Ульяновске
Массажист надругался над девочкой во время сеанса в Ульяновске

Ранее в Ленобласти 17-летний подросток за час попытался изнасиловать двух женщин. Там же в детском лагере подростки изнасиловали девятилетнего мальчика.

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Борис Эльфанд
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