В Ленобласти задержали рецидивиста, надругавшегося над семилетней племянницей

В Тосненском районе Ленинградской задержан мужчина, который был неоднократно судим и находился под административным надзором. Он совершил действия сексуального характера в отношении родной племянницы. Семилетнюю девочку в итоге госпитализировали с травмой наружных половых органов, сообщает 78.ru .

По данным издания, полицейские схватили рецидивиста по горячим следам. Отмечается, что он не имеет гражданства, нигде не работает и состоит на миграционном учёте в Новгородской области. В настоящее время ведётся расследование инцидента, а также решается вопрос о дальнейшем привлечении подозреваемого к ответственности. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное, она проходит амбулаторное лечение.