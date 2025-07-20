Юный маньяк-насильник за одно утро надругался над двумя женщинами под Петербургом

В городе Красное Село в Ленинградской области 17-летний подросток дважды за одно утро попытался изнасиловать двух женщин, второе нападение он смог довести до конца. О произошедшем сообщаем Mash на Мойке.

Первая пострадавшая — 59-летняя директор магазина, которая утром пришла на смену. Несовершеннолетний набросился на неё, оглушил сильным ударом, после чего начал рвать на своей жертве одежду. По словам женщины, он угрожал ей убийством в случае сопротивления. Пострадавшая смогла вырваться, когда в магазине сработала сигнализация. Преступник сбежал.

Через полчаса он накинулся на 22-летнюю девушку в местном парке. Он распылил ей в глаза перцовый газ, затащил в кусты и изнасиловал. Обе жертвы насильника обратились в полицию, правоохранители смогли оперативно поймать подозреваемого. Ему уже предъявили обвинение.