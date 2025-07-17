Признался и отделался: Дед изнасиловал внучку и избежал тюрьмы, оплатив ей психолога

72-летний житель провинции Ла-Корунья в Испании получил два года тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней внучкой. Однако, несмотря на приговор, в колонию он не отправится — суд учёл ряд «смягчающих факторов». Об этом сообщило издание ABC.es.

Инцидент произошёл в северо-западной части страны. Мужчина совершил насилие над несовершеннолетней родственницей, после чего добровольно явился в полицию. Во время суда он раскаялся, он сам пришёл с повинной, не был ранее судим и оплатил внучке курс психотерапии за 11 тысяч евро. Суд признал это достаточным основанием, чтобы не отправлять его в тюрьму. Вместо этого мужчине назначили пятилетний испытательный срок, а также запретили приближаться к жертве в течение трёх лет. В случае нарушения условий — его немедленно отправят за решётку.