Признался и отделался: Дед изнасиловал внучку и избежал тюрьмы, оплатив ей психолога
В Испании мужчина избежал тюрьмы за изнасилование внучки, оплатив ей психолога
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72-летний житель провинции Ла-Корунья в Испании получил два года тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней внучкой. Однако, несмотря на приговор, в колонию он не отправится — суд учёл ряд «смягчающих факторов». Об этом сообщило издание ABC.es.
Инцидент произошёл в северо-западной части страны. Мужчина совершил насилие над несовершеннолетней родственницей, после чего добровольно явился в полицию. Во время суда он раскаялся, он сам пришёл с повинной, не был ранее судим и оплатил внучке курс психотерапии за 11 тысяч евро. Суд признал это достаточным основанием, чтобы не отправлять его в тюрьму. Вместо этого мужчине назначили пятилетний испытательный срок, а также запретили приближаться к жертве в течение трёх лет. В случае нарушения условий — его немедленно отправят за решётку.
Ранее в детском лагере «Юность» под Челябинском семилетнего мальчика изнасиловали подростки. Родители считают, что воспитатели знали о нападении, но не приняли никаких мер для защиты ребёнка. Отец мальчика, находящийся на специальной военной операции, записал эмоциональное видеообращение с фронта, чтобы привлечь внимание общественности и властей к произошедшему.