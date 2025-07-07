Подростки изнасиловали сына бойца СВО в детском лагере, отец просит помощи с фронта

Семилетнего мальчика в детском лагере «Юность» под Челябинском изнасиловали подростки. Родители уверены, что воспитатели лагеря знали о происшествии, но не приняли никаких мер для защиты ребёнка. Отец мальчика, находящийся на СВО, записал видеообращение с фронта.

Отец изнасилованного мальчика записал видеообращение с фронта. Видео © Русская Община ZOV

«Хочу придать огласке страшное происшествие, которое произошло с моим маленьким сыном семи лет. Я являюсь действующим участником СВО. Сейчас нахожусь в зоне проведения специальной военной операции. К моему сыну были применены насильственные действия сексуального характера со стороны более взрослых детей», — сказал отец мальчика в видеообращении.