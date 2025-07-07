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7 июля, 14:00

Подростки изнасиловали сына бойца СВО в детском лагере, отец просит помощи с фронта

Семилетнего мальчика изнасиловали подростки в лагере «Юность» под Челябинском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Семилетнего мальчика в детском лагере «Юность» под Челябинском изнасиловали подростки. Родители уверены, что воспитатели лагеря знали о происшествии, но не приняли никаких мер для защиты ребёнка. Отец мальчика, находящийся на СВО, записал видеообращение с фронта.

Отец изнасилованного мальчика записал видеообращение с фронта. Видео © Русская Община ZOV

«Хочу придать огласке страшное происшествие, которое произошло с моим маленьким сыном семи лет. Я являюсь действующим участником СВО. Сейчас нахожусь в зоне проведения специальной военной операции. К моему сыну были применены насильственные действия сексуального характера со стороны более взрослых детей», — сказал отец мальчика в видеообращении.

В результате проверки Следственный комитет по Челябинской области возбудил два уголовных дела — одно по особо тяжкому преступлению против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, другое — по факту халатности со стороны сотрудников лагеря. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. На территории лагеря уже проводятся следственные действия.

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Ранее Life.ru сообщал, что в детском лагере в Красноярском крае трое подростков надругались над 10-летним мальчиком при помощи бутылки. Впоследствии выяснилось, что он был не единственной их жертвой. Другой ребёнок долгое время не говорил об унижениях со стороны тех же извергов, опасаясь мести.

Полина Никифорова
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