Подростки изнасиловали сына бойца СВО в детском лагере, отец просит помощи с фронта
Семилетнего мальчика изнасиловали подростки в лагере «Юность» под Челябинском
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Семилетнего мальчика в детском лагере «Юность» под Челябинском изнасиловали подростки. Родители уверены, что воспитатели лагеря знали о происшествии, но не приняли никаких мер для защиты ребёнка. Отец мальчика, находящийся на СВО, записал видеообращение с фронта.
Отец изнасилованного мальчика записал видеообращение с фронта. Видео © Русская Община ZOV
«Хочу придать огласке страшное происшествие, которое произошло с моим маленьким сыном семи лет. Я являюсь действующим участником СВО. Сейчас нахожусь в зоне проведения специальной военной операции. К моему сыну были применены насильственные действия сексуального характера со стороны более взрослых детей», — сказал отец мальчика в видеообращении.
В результате проверки Следственный комитет по Челябинской области возбудил два уголовных дела — одно по особо тяжкому преступлению против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, другое — по факту халатности со стороны сотрудников лагеря. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. На территории лагеря уже проводятся следственные действия.
Ранее Life.ru сообщал, что в детском лагере в Красноярском крае трое подростков надругались над 10-летним мальчиком при помощи бутылки. Впоследствии выяснилось, что он был не единственной их жертвой. Другой ребёнок долгое время не говорил об унижениях со стороны тех же извергов, опасаясь мести.