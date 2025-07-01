Изнасилованный бутылкой мальчик стал не единственной жертвой малолетних извергов
В Красноярске уволили воспитателя лагеря, где подростки надругались над ребенком
Стали известны новые шокирующие подробности о деле подростков, подозреваемых в издевательствах над детьми в лагере в Красноярском крае. Как выяснилось, их жертвой стал не один ребёнок — первый пострадавший долго скрывал травлю из-за страха мести. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.
По словам мамы мальчика, все обвиняемые занимаются тайским боксом под руководством тренера, который был в лагере во время инцидентов. Первый пострадавший обращался к наставнику после нападения, но тот проигнорировал жалобу и не сообщил родителям.
Ситуация вскрылась, когда мать одного из детей написала в чат клуба. Там откликнулась другая семья — их сын также подвергался издевательствам, но молчал из-за угроз. На видеоразговоре с родными мальчик, дрожащим голосом, описал унижения. После его отъезда из лагеря агрессоры сразу нашли новую жертву.
Сейчас ребенок, переживший травлю, страдает от тяжёлых психологических последствий: ночных кошмаров, панических пробуждений и плача. Врачи прогнозируют многомесячную реабилитацию. Родители требуют проверки действий тренера и клуба «Феникс».
Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска в своём Telegram-канале сообщило, что после случившегося в Красноярском крае уволен воспитатель спортивного лагеря «Сосновый бор», где произошёл вопиющий случай насилия над 10-летним ребёнком.
Напомним, что в Сухобузимском районе Красноярского края произошло чудовищное преступление: трое подростков жестоко изнасиловали 10-летнего мальчика с использованием бутылки в детском лагере. Сначала они просто избивали его, а потом совершили нечто невообразимое — перевернули на живот, накрыли голову подушкой и совершили надругательство.