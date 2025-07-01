Изнасилованный бутылкой мальчик стал не единственной жертвой малолетних извергов

Стали известны новые шокирующие подробности о деле подростков, подозреваемых в издевательствах над детьми в лагере в Красноярском крае. Как выяснилось, их жертвой стал не один ребёнок — первый пострадавший долго скрывал травлю из-за страха мести. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.

По словам мамы мальчика, все обвиняемые занимаются тайским боксом под руководством тренера, который был в лагере во время инцидентов. Первый пострадавший обращался к наставнику после нападения, но тот проигнорировал жалобу и не сообщил родителям.

Ситуация вскрылась, когда мать одного из детей написала в чат клуба. Там откликнулась другая семья — их сын также подвергался издевательствам, но молчал из-за угроз. На видеоразговоре с родными мальчик, дрожащим голосом, описал унижения. После его отъезда из лагеря агрессоры сразу нашли новую жертву.

Сейчас ребенок, переживший травлю, страдает от тяжёлых психологических последствий: ночных кошмаров, панических пробуждений и плача. Врачи прогнозируют многомесячную реабилитацию. Родители требуют проверки действий тренера и клуба «Феникс».

Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска в своём Telegram-канале сообщило, что после случившегося в Красноярском крае уволен воспитатель спортивного лагеря «Сосновый бор», где произошёл вопиющий случай насилия над 10-летним ребёнком.