В Польше маньяк-мигрант изнасиловал девушку и выколол ей глаза отвёрткой

В Польше нелегальный мигрант зверски убил 24-летнюю девушку. Как сообщает Rzeczpospolita, преступник напал на Клаудию в городе Торунь, когда она возвращалась с работы. Девушка умерла в больнице.

19-летний уроженец Венесуэлы не только изнасиловал полячку, но и нанёс ей тяжелейшие травмы, используя отвёртку. Он целенаправленно повредил глаза жертве, чтобы лишить её возможности опознания. Клаудия была срочно доставлена в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, скончалась спустя две недели.

Венесуэльцу уже предъявлено обвинение в покушении на убийство. Ему грозит максимальное наказание – пожизненное заключение.