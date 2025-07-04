В Польше маньяк-мигрант изнасиловал девушку и выколол ей глаза отвёрткой
В Польше мигрант из Венесуэлы изнасиловал девушку и выколол ей глаза отвёрткой
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В Польше нелегальный мигрант зверски убил 24-летнюю девушку. Как сообщает Rzeczpospolita, преступник напал на Клаудию в городе Торунь, когда она возвращалась с работы. Девушка умерла в больнице.
19-летний уроженец Венесуэлы не только изнасиловал полячку, но и нанёс ей тяжелейшие травмы, используя отвёртку. Он целенаправленно повредил глаза жертве, чтобы лишить её возможности опознания. Клаудия была срочно доставлена в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, скончалась спустя две недели.
Венесуэльцу уже предъявлено обвинение в покушении на убийство. Ему грозит максимальное наказание – пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что в Великобритании 70 мигрантов-педофилов изнасиловали 15-летнюю девочку. Масштабная сеть сексуальных преступников действовала в период с 2006 по 2012 год.