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4 июля, 11:30

В Польше маньяк-мигрант изнасиловал девушку и выколол ей глаза отвёрткой

В Польше мигрант из Венесуэлы изнасиловал девушку и выколол ей глаза отвёрткой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Steve Potgieter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Steve Potgieter

В Польше нелегальный мигрант зверски убил 24-летнюю девушку. Как сообщает Rzeczpospolita, преступник напал на Клаудию в городе Торунь, когда она возвращалась с работы. Девушка умерла в больнице.

19-летний уроженец Венесуэлы не только изнасиловал полячку, но и нанёс ей тяжелейшие травмы, используя отвёртку. Он целенаправленно повредил глаза жертве, чтобы лишить её возможности опознания. Клаудия была срочно доставлена в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, скончалась спустя две недели.

Венесуэльцу уже предъявлено обвинение в покушении на убийство. Ему грозит максимальное наказание – пожизненное заключение.

Трёхлетний мальчик застрелил приехавшего в гости родственника
Трёхлетний мальчик застрелил приехавшего в гости родственника

Ранее сообщалось, что в Великобритании 70 мигрантов-педофилов изнасиловали 15-летнюю девочку. Масштабная сеть сексуальных преступников действовала в период с 2006 по 2012 год.

Наталья Афонина
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