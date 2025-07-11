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11 июля, 12:50

Россиянка обвинила толпу парней в попытке изнасилования в ночном клубе

E1.ru: В Екатеринбурге девушку пытались изнасиловать толпой в ночном клубе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Жительница Екатеринбурга обвинила группу молодых людей в попытке группового изнасилования в ночном клубе. По словам женщины, парни хотели её увести, но она начала кричать и брыкаться. Екатеринбурженке удалось отбиться. Об этом сообщает E1.ru.

Пострадавшая вместе с подругой сразу обратилась в полицию, где и было зарегистрировано заявление об инциденте. Силовики по горячим следам задержали одного из подозреваемых. В полиции пока воздерживаются от комментариев. Происшествие случилось в ночь с 7 на 8 июля в клубе на улице Малышева, 53.

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Полина Никифорова
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