Россиянка обвинила толпу парней в попытке изнасилования в ночном клубе

Жительница Екатеринбурга обвинила группу молодых людей в попытке группового изнасилования в ночном клубе. По словам женщины, парни хотели её увести, но она начала кричать и брыкаться. Екатеринбурженке удалось отбиться. Об этом сообщает E1.ru.

Пострадавшая вместе с подругой сразу обратилась в полицию, где и было зарегистрировано заявление об инциденте. Силовики по горячим следам задержали одного из подозреваемых. В полиции пока воздерживаются от комментариев. Происшествие случилось в ночь с 7 на 8 июля в клубе на улице Малышева, 53.