В Германии женщинам предложили использовать «презервативы-капканы», имеющие изнутри шипы, чтобы защититься в случае нападения мигранта с целью изнасилования. Об этом сообщает The European Conservative (TEC).

«Идея, вдохновлённая старым южноафриканским изобретением, известным как Rape-aXe, заключается в создании вагинального устройства, которое женщины могут использовать для самообороны. Если она подвергнется насилию, устройство активируется и причинит насильнику боль и увечья. Это также облегчит последующую медицинскую идентификацию», — говорится в материале.

Однако среди немок вагинальные капканы радости не вызвали. По мнению женщин, Берлин просто признаётся в неэффективности миграционной политики, а также снимает с себя ответственность за огромное число нелегальных приезжих, которые зачастую отказываются соблюдать законы страны. Немки уверены, что подобные способы лишь унижают женщин и говорят о беззащитности в обществе от нападок мигрантов.

Тенденция к увеличению числа случаев сексуального насилия не является случайной, утверждается в публикации. Это всего лишь результат разрушения границ, ослабления власти, криминализации общества. Граждан ФРГ давно злит желание Берлина помочь приезжим, при этом проблемы собственного населения не решаются.

Автор статьи отмечает, что за пять последних лет количество зарегистрированных случаев изнасилования увеличилось на 49,5%, превысив 12 тысяч в год. При этом немецкие власти не пытаются проанализировать причины пагубной тенденции и защитить собственных граждан, резюмируется в материале.