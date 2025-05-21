Туск заявил о готовности закрыть границу с Германией из-за мигрантов

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности закрыть границу с Германией, если Берлин продолжит переправлять в Польшу нелегальных мигрантов. Он подчеркнул, что не позволит ФРГ нелегально перевозить в Варшаву мигрантов, чьей изначальной целью было попадание на немецкую территорию после пересечения нескольких государственных границ.

«Я сказал немцам, что нет разговора о том, чтобы они отправляли в Польшу мигрантов, которые пересекли разные границы, их целью была Германия, а сейчас они будут их нам отправлять», — сказал он.

Туск подчеркнул, что в случае необходимости воспользуется возможностью временно отказаться от выполнения положений трактата Европейского союза. Он пояснил, что не хочет создавать проблем для поляков, работающих в Германии или проживающих в приграничной зоне.