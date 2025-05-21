Туск заявил о готовности закрыть границу с Германией из-за мигрантов
Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности закрыть границу с Германией, если Берлин продолжит переправлять в Польшу нелегальных мигрантов. Он подчеркнул, что не позволит ФРГ нелегально перевозить в Варшаву мигрантов, чьей изначальной целью было попадание на немецкую территорию после пересечения нескольких государственных границ.
«Я сказал немцам, что нет разговора о том, чтобы они отправляли в Польшу мигрантов, которые пересекли разные границы, их целью была Германия, а сейчас они будут их нам отправлять», — сказал он.
Туск подчеркнул, что в случае необходимости воспользуется возможностью временно отказаться от выполнения положений трактата Европейского союза. Он пояснил, что не хочет создавать проблем для поляков, работающих в Германии или проживающих в приграничной зоне.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа рассматривает масштабный план депортации сотен тысяч мигрантов, включая более 200 тысяч выходцев из Украины, находящихся на территории США. Планируется перенаправить до 250 миллионов долларов из фондов, предназначенных для иностранной помощи, на финансирование депортации беженцев, в том числе и из зон конфликтов. Этот план может затронуть также граждан Афганистана, Судана, Ливии и Йемена. Депортация будет осуществляться в обход Международной организации по миграции.