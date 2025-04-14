Планы властей Германии заселить баварскую деревню мигрантами разгневали немцев

В баварской деревне Гунцесрид-Зеге, где проживает всего 79 человек, планируется разместить до 45 беженцев. Об этом сообщила газета Bild, подчеркнув, что данное решение вызвало недовольство среди местных жителей.

Бургомистр общины Блайхах-Гунцесрид Кристоф Эндрес подчеркнул, что местоположение деревни не способствует интеграции беженцев, так как ближайшая инфраструктура находится в восьми километрах, а автобус ходит только пять раз в день.

«Администрация района приняла такое решение. Мы проинформировали общественность и интенсивно занимаемся этим вопросом. Место не подходит. Интеграция в этих условиях затруднена», — заявил Эндрес.

Предполагается, что помещение для проживания беженцев предоставил владелец отеля Heubethof Робби Ланге, считающий, что природа и тишина помогут людям восстановиться. Однако часть жителей опасается изоляции беженцев из-за отсутствия доступа к работе и транспорту. Против размещения мигрантов собрано 106 подписей. Окончательное решение ожидается после Пасхи. Власти признают напряжённую ситуацию с размещением беженцев и призывают к диалогу.