Планы властей Германии заселить баварскую деревню мигрантами разгневали немцев
Bild: Власти Германии планируют разместить беженцев в баварской деревне
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В баварской деревне Гунцесрид-Зеге, где проживает всего 79 человек, планируется разместить до 45 беженцев. Об этом сообщила газета Bild, подчеркнув, что данное решение вызвало недовольство среди местных жителей.
Бургомистр общины Блайхах-Гунцесрид Кристоф Эндрес подчеркнул, что местоположение деревни не способствует интеграции беженцев, так как ближайшая инфраструктура находится в восьми километрах, а автобус ходит только пять раз в день.
«Администрация района приняла такое решение. Мы проинформировали общественность и интенсивно занимаемся этим вопросом. Место не подходит. Интеграция в этих условиях затруднена», — заявил Эндрес.
Предполагается, что помещение для проживания беженцев предоставил владелец отеля Heubethof Робби Ланге, считающий, что природа и тишина помогут людям восстановиться. Однако часть жителей опасается изоляции беженцев из-за отсутствия доступа к работе и транспорту. Против размещения мигрантов собрано 106 подписей. Окончательное решение ожидается после Пасхи. Власти признают напряжённую ситуацию с размещением беженцев и призывают к диалогу.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе обсуждается вопрос о статусе украинских беженцев после завершения конфликта. Директива о временной защите, действующая до марта 2026 года, может быть прекращена, что потребует от стран ЕС разработки дальнейшей политики в отношении более 4 млн беженцев.