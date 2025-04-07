У ЕС нет плана для украинских беженцев после окончания СВО
Euractiv: ЕС задумался, что делать с украинскими беженцами после окончания СВО
Украинские беженцы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium
В Евросоюзе задумались о том, что делать с украинскими беженцами после окончания конфликта. Их правовой статус в странах ЕС может оказаться под угрозой из-за отсутствия конкретного плана действий, сообщает портал Euractiv.
В марте 2022 года ЕС ввёл в действие Директиву о временной защите, предоставившую миллионам украинцев возможность проживать и трудоустраиваться в странах объединения. В 2024 году действие этого документа было продлено до марта 2026 года. Однако, после завершения конфликта на Украине, действие директивы может быть прекращено, и тогда странам ЕС, принявшим более 4 млн украинских беженцев, предстоит самостоятельно определить дальнейшую политику в отношении этих людей: от продолжения оказания помощи и интеграции в общество до организации их возвращения на родину.
Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, наблюдается снижение желания украинцев возвращаться домой после окончания конфликта. В текущем году только 65% опрошенных выразили такое намерение.
Ранее сообщалось, что украинцы боятся депортации из США из-за политики Дональда Трампа. Это произошло после недавних шагов администрации американского президента по отмене миграционных защит. После этого беженцы столкнулись с реальной угрозой депортации. Им массово начали приходить электронные письма о необходимости «немедленно покинуть» страну. Позже власти США заверили, что программа по беженцам не прекращена.