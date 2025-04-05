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Регион
5 апреля, 06:37

Украинцы в США в панике из-за рассылки писем с требованием «немедленно покинуть» страну

Reuters: Украинских беженцев ошеломили письма с требованием срочно покинуть США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Находящимся в США украинским беженцам массово начали приходить электронные письма о необходимости «немедленно покинуть» Соединённые Штаты. Это стало результатом ошибки Белого дома, сообщает агентство Reuters.

«Если вы немедленно не покинете США, к вам могут быть применены меры со стороны правоохранительных органов, которые приведут к вашему выдворению», — говорится в рассылке.

Живущая в США украинка рассказала агентству, что в августе прошлого года она продлила свой иммиграционный статус, и ей сказали, что он действителен ещё два года. Она стала одной из тех, кому прислали письмо с требованием уехать. Украинка говорит, что после получения документа «ломала голову, пытаясь понять, что сделала не так, чтобы её выдворили из США». Представитель министерства внутренней безопасности назвал всё ошибкой и что украинская программа в США по беженцам не была прекращена.

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Ранее в Германии начали обсуждать идею отмены социальных пособий для украинцев в изгнании. В Бундестаге считают, что данная мера позволит сэкономить средства налогоплательщиков и простимулирует приезжих к поиску работы. Резко ухудшилось и положение украинских беженцев в Великобритании. А в Швейцарии свыше 30 тысяч гостей с Незалежной потеряли статус беженцев с 2022 года.

Андрей Бражников
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