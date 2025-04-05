Украинцы в США в панике из-за рассылки писем с требованием «немедленно покинуть» страну

Живущая в США украинка рассказала агентству, что в августе прошлого года она продлила свой иммиграционный статус, и ей сказали, что он действителен ещё два года. Она стала одной из тех, кому прислали письмо с требованием уехать. Украинка говорит, что после получения документа «ломала голову, пытаясь понять, что сделала не так, чтобы её выдворили из США». Представитель министерства внутренней безопасности назвал всё ошибкой и что украинская программа в США по беженцам не была прекращена.