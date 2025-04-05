Украинцы в США в панике из-за рассылки писем с требованием «немедленно покинуть» страну
Reuters: Украинских беженцев ошеломили письма с требованием срочно покинуть США
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Находящимся в США украинским беженцам массово начали приходить электронные письма о необходимости «немедленно покинуть» Соединённые Штаты. Это стало результатом ошибки Белого дома, сообщает агентство Reuters.
«Если вы немедленно не покинете США, к вам могут быть применены меры со стороны правоохранительных органов, которые приведут к вашему выдворению», — говорится в рассылке.
Живущая в США украинка рассказала агентству, что в августе прошлого года она продлила свой иммиграционный статус, и ей сказали, что он действителен ещё два года. Она стала одной из тех, кому прислали письмо с требованием уехать. Украинка говорит, что после получения документа «ломала голову, пытаясь понять, что сделала не так, чтобы её выдворили из США». Представитель министерства внутренней безопасности назвал всё ошибкой и что украинская программа в США по беженцам не была прекращена.
Ранее в Германии начали обсуждать идею отмены социальных пособий для украинцев в изгнании. В Бундестаге считают, что данная мера позволит сэкономить средства налогоплательщиков и простимулирует приезжих к поиску работы. Резко ухудшилось и положение украинских беженцев в Великобритании. А в Швейцарии свыше 30 тысяч гостей с Незалежной потеряли статус беженцев с 2022 года.