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6 апреля, 02:07

«Я хочу жить»: Украинцы боятся депортации из США из-за Трампа

Guardian: Молодые украинцы боятся депортации из США из-за политики Трампа

Украинские беженцы боятся депортации из США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Украинские беженцы боятся депортации из США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Сотни тысяч молодых украинцев, которые переехали в США, потеряли «чувство безопасности». Это произошло после недавних шагов администрации Дональда Трампа по отмене миграционных защит, сообщает британское издание The Guardian.

В материале указано, что украинцы сталкиваются с реальной угрозой депортации. Даже если кто-то и избежит её, то его могут задержать на длительный срок. Один из интервьюируемых, Даниил, рассказал, что не хочет оставаться в США нелегально, но и возвращаться на родину ему не с руки.

«Я боюсь, я молод, я хочу жить», — сообщил молодой человек.

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В публикации указано, что Даниил подал заявку на временный иммиграционный статус (TPS) в марте. Однако до сих пор он не получил ответа.

Как сообщал Life.ru, находящимся в США украинским беженцам массово начали приходить электронные письма о необходимости «немедленно покинуть» страну. Позже власти заверили, что украинская программа в США по беженцам не прекращена.

Лия Мурадьян
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