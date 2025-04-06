«Я хочу жить»: Украинцы боятся депортации из США из-за Трампа

Сотни тысяч молодых украинцев, которые переехали в США, потеряли «чувство безопасности». Это произошло после недавних шагов администрации Дональда Трампа по отмене миграционных защит, сообщает британское издание The Guardian.

В материале указано, что украинцы сталкиваются с реальной угрозой депортации. Даже если кто-то и избежит её, то его могут задержать на длительный срок. Один из интервьюируемых, Даниил, рассказал, что не хочет оставаться в США нелегально, но и возвращаться на родину ему не с руки.

«Я боюсь, я молод, я хочу жить», — сообщил молодой человек.

В публикации указано, что Даниил подал заявку на временный иммиграционный статус (TPS) в марте. Однако до сих пор он не получил ответа.