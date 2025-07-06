В Ленобласти мужчина изнасиловал жену на нудистском пляже после ссоры
«Mash на Мойке»: В Ленинградской области мужчина изнасиловал супругу на пляже
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В Ленинградской области полицейские проверяют информацию об изнасиловании, которое произошло на нудистском пляже «Дюны» у Сестрорецка. По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», мужчина надругался над собственной супругой прямо на берегу.
Как сообщается, пара приехала на пляж, чтобы провести время вместе, но их отдых обернулся конфликтом. В результате вспыхнувшей ссоры уроженец Томска Константин жестоко избил свою жену, а затем изнасиловал её. Женщина была госпитализирована, в больнице она рассказала врачам о случившемся.
Полиция начала расследование произошедшего, хотя заявление от пострадавшей ещё не поступало.
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