В Ленобласти мужчина изнасиловал жену на нудистском пляже после ссоры

В Ленинградской области полицейские проверяют информацию об изнасиловании, которое произошло на нудистском пляже «Дюны» у Сестрорецка. По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», мужчина надругался над собственной супругой прямо на берегу.

Как сообщается, пара приехала на пляж, чтобы провести время вместе, но их отдых обернулся конфликтом. В результате вспыхнувшей ссоры уроженец Томска Константин жестоко избил свою жену, а затем изнасиловал её. Женщина была госпитализирована, в больнице она рассказала врачам о случившемся.

Полиция начала расследование произошедшего, хотя заявление от пострадавшей ещё не поступало.