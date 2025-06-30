В Петербурге массажист элитного спа-салона пытался изнасиловать клиентку

В Санкт-Петербурге владелец элитного спа-салона попытался изнасиловать клиентку во время массажа в хаммаме. Девушка рассказала, что массажист сорвал с неё лифчик и трусики с целью «снять напряжение», сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, 22-летняя петербурженка записалась на сеанс массажа в Thai Way и заплатила три тысячи рублей. Это заведение позиционирует себя как оазис релакса в престижном районе города. После массажа ног владелец последовал за клиенткой в хаммам и предложил парение.

Когда девушка отказалась, мужчина прижал её к стене и снял одноразовое бельё, игнорируя её отказы. Он начал массировать, произнося слова: «чего ты такая напряжённая, расслабься, выдохни».