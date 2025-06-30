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30 июня, 06:36

В Петербурге массажист элитного спа-салона пытался изнасиловать клиентку

Обложка © Freepik / freepik

Обложка © Freepik / freepik

В Санкт-Петербурге владелец элитного спа-салона попытался изнасиловать клиентку во время массажа в хаммаме. Девушка рассказала, что массажист сорвал с неё лифчик и трусики с целью «снять напряжение», сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, 22-летняя петербурженка записалась на сеанс массажа в Thai Way и заплатила три тысячи рублей. Это заведение позиционирует себя как оазис релакса в престижном районе города. После массажа ног владелец последовал за клиенткой в хаммам и предложил парение.

Когда девушка отказалась, мужчина прижал её к стене и снял одноразовое бельё, игнорируя её отказы. Он начал массировать, произнося слова: «чего ты такая напряжённая, расслабься, выдохни».

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Другой клиент спа-салона заметил ситуацию и вовремя вмешался, спасая девушку. Ошарашенная клиентка покинула заведение. Она отметила, что на протяжении последних четырёх лет в отзывах о спа-салоне появлялись жалобы от женщин, однако комментарии часто удаляли. Пострадавшие не обращались в полицию из-за угроз владельца. Как выяснилось, 43-летний Николай угрожал женщинам «крышей». Тем не менее девушка не испугалась и написала заявление.

Ранее в Тульской области задержали последователя московского блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Выпускнику курсов сексуальных домогательств предъявили обвинение по статье 132 УК РФ — иные насильственные действия сексуального характера.

Лия Мурадьян
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