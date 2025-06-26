Тренер по самообороне объяснил, как девушкам защититься от уличных «гуру секса» и не угодить в тюрьму

Руслан Атнагулов, тренер клуба прикладной женской самообороны «Белая рысь», поделился с Life.ru рекомендациями для девушек, которые могут столкнуться с агрессивными «гуру секса» на улице. Он акцентировал внимание на важности защиты личного пространства и правильной реакции в критических ситуациях.

«В первую очередь необходимо сразу показывать, что такое поведение недопустимо. Можно сделать это разными способами: например, резко махнуть ногой или рукой, чтобы обозначить свою позицию и дать понять, что так поступать нельзя», — говорит тренер.

Важно защищать своё личное пространство и не позволять нарушать границы. Также рекомендуется привлекать к ситуации внимание окружающих — закричать, сказать: «Ты что делаешь? Посмотрите!» — чтобы привлечь внимание и дать понять, что такое поведение недопустимо. Руслан Атнагулов Тренер клуба прикладной женской самообороны «Белая рысь»

В случае необходимости физической защиты не следует избегать применения силы. Он пояснил, что удар по ноге или другой доступной части тела нападающего, как правило, не влечёт серьёзных юридических последствий, а лишь причиняет синяк или дискомфорт, что может остановить агрессора.

«Если есть возможность, лучше всего применить физическую защиту — например, ударить по нападающему. Это необязательно должно быть сильное или опасное действие; достаточно пнуть его по ноге или ударить в любую доступную часть тела. Юридически такие действия не несут серьёзных последствий — человек получит синяк или боль, что даст ему понять, что его поведение неприемлемо», — объясняет Атнагулов.

Такой принцип работает как отпугивание: когда человек почувствует боль или дискомфорт, он поймёт, что дальше продолжать не стоит. Это похоже на ситуацию с ядовитой змеёй: если она укусила — никто к ней не подойдёт. Сделать больно — значит остановить агрессора. Руслан Атнагулов Тренер клуба прикладной женской самообороны «Белая рысь»

Тренер пояснил, что опасных для удара зон почти нет. По его словам, проблемы возникают редко, например, когда подготовленный человек случайно наносит удар — и пострадавший, особенно уязвимый, падает и ударяется, например, затылком о твёрдую поверхность. Он отметил, что обычно тренировки направлены на избежание смертельных исходов и такие случаи крайне редки, являясь исключением. Поэтому, как он считает, не стоит беспокоиться: вероятность нанести серьёзный вред или убить одним ударом — минимальна.

«Если всё-таки случилась такая ситуация и необходимо реагировать быстро, то лучше всего сразу нанести удар — чем быстрее вы отреагируете, тем лучше поймёте нападающего и покажете свою решительность. Чем дольше вы молчите или пытаетесь уклониться, поговорить, тем больше шансов у агрессора почувствовать себя уверенно и продолжить нападение», — говорит тренер.

Обычно нападающие не уверены в себе и ищут лёгкую жертву, особенно пикаперы, которые сейчас орудуют на улицах Москвы, коучи могут дать им какой-то алгоритм поведения для знакомства или нападения. Но нормальный человек никогда так не поступит: он подойдёт с уважением и попытается познакомиться через шутку или разговор. Поэтому в таких ситуациях достаточно дать хороший пендель или удар по ноге — это достаточно эффективно для защиты. Руслан Атнагулов Тренер клуба прикладной женской самообороны «Белая рысь»