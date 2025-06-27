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Регион
27 июня, 20:01

СК завёл дело об иных насильственных действиях на адепта блогера Лесли

Дипломированный последователь пикапера Лесли. Обложка © Telegram / Следком

Дипломированный последователь пикапера Лесли. Обложка © Telegram / Следком

В Тульской области задержали одного из последователей московского блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова). Участнику фестиваля сексуальных домогательств вменяют статью 132 УК — иные насильственные действия сексуального характера, сообщает Следственный комитет России. Его доставили в Москву на допрос.

Задержание последователя Лесли. Видео © Telegram / Следком

«Один из последователей блогера сегодня был задержан в Тульской области», — говорится в сообщении СК.

Как оказалось, выпускникам школы невменяемого пикапа даже выдают документы. Во время обыска у тульского гуру подката нашли сертификат о прохождении курса Алекса Лесли.

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Напомним, что сам Кириллов попал под статью 131 УК — склонение к совершению изнасилования. Блогер прославился после серии домогательств в Москве, которые устроили участники его тренинга по пикапу. Сам наставник начинающих ловеласов называл себя «гуру секса и соблазнения».

Лия Мурадьян
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