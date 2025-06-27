СК завёл дело об иных насильственных действиях на адепта блогера Лесли

В Тульской области задержали одного из последователей московского блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова). Участнику фестиваля сексуальных домогательств вменяют статью 132 УК — иные насильственные действия сексуального характера, сообщает Следственный комитет России. Его доставили в Москву на допрос.

Задержание последователя Лесли. Видео © Telegram / Следком

«Один из последователей блогера сегодня был задержан в Тульской области», — говорится в сообщении СК.