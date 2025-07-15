Массажист надругался над девочкой во время сеанса в Ульяновске

В Ульяновске массажист изнасиловал девочку-подростка в салоне красоты во время сеанса. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Мать пострадавшей сразу обратилась в полицию с заявлением о происшествии. Сейчас правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.