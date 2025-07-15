Массажист надругался над девочкой во время сеанса в Ульяновске
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В Ульяновске массажист изнасиловал девочку-подростка в салоне красоты во время сеанса. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Мать пострадавшей сразу обратилась в полицию с заявлением о происшествии. Сейчас правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.
Ранее в Санкт-Петербурге владелец премиального спа-салона попытался изнасиловать клиентку во время массажа в хаммаме. По словам девушки, массажист сорвал с неё бельё, объяснив это желанием «снять напряжение».