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15 июля, 12:40

Массажист надругался над девочкой во время сеанса в Ульяновске

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Ульяновске массажист изнасиловал девочку-подростка в салоне красоты во время сеанса. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Мать пострадавшей сразу обратилась в полицию с заявлением о происшествии. Сейчас правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.

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Ранее в Санкт-Петербурге владелец премиального спа-салона попытался изнасиловать клиентку во время массажа в хаммаме. По словам девушки, массажист сорвал с неё бельё, объяснив это желанием «снять напряжение».

Анастасия Никонорова
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