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17 июля, 13:36

В российском лагере подростки изнасиловали девятилетнего мальчика

В Ленинградской области подростки надругались над девятилетним мальчиком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Sadovskaia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Sadovskaia

Группу подростков заподозрили в изнасиловании девятилетнего мальчика в спортивном лагере в Ленинградской области. Об этом пишет ЛенТВ24.

Уточняется, что в полицию обратилась 42-летняя мать ребёнка. По её словам, инцидент произошёл со 2 по 13 июля в спортивном лагере на территории турбазы «Царская усадьба», расположенном в посёлке Кутузовское Приозерского района. Подростки надругались над сыном женщины. Материалы по делу были переданы в следственный отдел, сейчас сотрудниками решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Десятилетнего мальчика изнасиловали бутылкой в детском лагере под Красноярском
Десятилетнего мальчика изнасиловали бутылкой в детском лагере под Красноярском

Ранее насильственные действия произошли в детском лагере «Юность» под Челябинском. Семилетний мальчик подвергся изнасилованию со стороны подростков. Родители уверены, что воспитатели лагеря знали о происшествии, но не приняли никаких мер для защиты ребёнка. Отец мальчика, находящийся на СВО, записал видеообращение с фронта, чтобы придать дело огласке.

Юлия Сафиулина
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