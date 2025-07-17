В российском лагере подростки изнасиловали девятилетнего мальчика

Группу подростков заподозрили в изнасиловании девятилетнего мальчика в спортивном лагере в Ленинградской области. Об этом пишет ЛенТВ24.

Уточняется, что в полицию обратилась 42-летняя мать ребёнка. По её словам, инцидент произошёл со 2 по 13 июля в спортивном лагере на территории турбазы «Царская усадьба», расположенном в посёлке Кутузовское Приозерского района. Подростки надругались над сыном женщины. Материалы по делу были переданы в следственный отдел, сейчас сотрудниками решается вопрос о возбуждении уголовного дела.