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Регион
28 июля, 10:57

Истёк кровью: Момент зверского убийства мужчины у кафе в Россоши попал на видео

Мужчину зарезали во время конфликта у кафе в Россоши, убийца задержан

Обложка © Telegram / TV Губерния. Воронеж

Обложка © Telegram / TV Губерния. Воронеж

Мужчина был убит во время конфликта с незнакомцем у кафе «Антошка» на улице Пролетарской в Россоши Воронежской области. По горячим следам задержан ранее судимый 28-летний житель Кантемировки, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным следствия, ночью 27 июля в Россоши между задержанным и 41-летним мужчиной произошла драка у кафе на улице Пролетарской. Подозреваемый нанёс потерпевшему удар острым предметом в ногу, после чего скрылся. На кадрах с камер наблюдения видно, что мужчина истёк кровью, пока очевидцы вызывали скорую. По их реакции видно, что они сначала и не поняли, что его рана настолько серьёзна. И, только когда кровь из ноги пострадавшего залила весь асфальт, один из посетителей достал телефон и вызвал врачей. Но было уже поздно – от полученных травм мужчина скончался на месте.

Видео © Telegram / TV Губерния. Воронеж

«По подозрению в совершении данного преступления следователем СК во взаимодействии с сотрудниками полиции задержан ранее судимый 28-летний житель р.п. Кантемировка», — сказано в публикации ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда, повлёкшее смерть). Задержанный допрошен, следствие ходатайствует о его аресте. Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, назначили экспертизы и опросили свидетелей для установления всех обстоятельств преступления.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на турецком курорте Аланья был убит россиянин. Он погиб от ножа в ходе драки с двумя другими соотечественниками. Смертельный удар мужчине нанесли в спину.

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Юрий Лысенко
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