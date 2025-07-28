Истёк кровью: Момент зверского убийства мужчины у кафе в Россоши попал на видео
Мужчину зарезали во время конфликта у кафе в Россоши, убийца задержан
Обложка © Telegram / TV Губерния. Воронеж
Мужчина был убит во время конфликта с незнакомцем у кафе «Антошка» на улице Пролетарской в Россоши Воронежской области. По горячим следам задержан ранее судимый 28-летний житель Кантемировки, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
По данным следствия, ночью 27 июля в Россоши между задержанным и 41-летним мужчиной произошла драка у кафе на улице Пролетарской. Подозреваемый нанёс потерпевшему удар острым предметом в ногу, после чего скрылся. На кадрах с камер наблюдения видно, что мужчина истёк кровью, пока очевидцы вызывали скорую. По их реакции видно, что они сначала и не поняли, что его рана настолько серьёзна. И, только когда кровь из ноги пострадавшего залила весь асфальт, один из посетителей достал телефон и вызвал врачей. Но было уже поздно – от полученных травм мужчина скончался на месте.
Видео © Telegram / TV Губерния. Воронеж
«По подозрению в совершении данного преступления следователем СК во взаимодействии с сотрудниками полиции задержан ранее судимый 28-летний житель р.п. Кантемировка», — сказано в публикации ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда, повлёкшее смерть). Задержанный допрошен, следствие ходатайствует о его аресте. Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, назначили экспертизы и опросили свидетелей для установления всех обстоятельств преступления.
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