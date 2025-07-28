Истёк кровью: Момент зверского убийства мужчины у кафе в Россоши попал на видео

По данным следствия, ночью 27 июля в Россоши между задержанным и 41-летним мужчиной произошла драка у кафе на улице Пролетарской. Подозреваемый нанёс потерпевшему удар острым предметом в ногу, после чего скрылся. На кадрах с камер наблюдения видно, что мужчина истёк кровью, пока очевидцы вызывали скорую. По их реакции видно, что они сначала и не поняли, что его рана настолько серьёзна. И, только когда кровь из ноги пострадавшего залила весь асфальт, один из посетителей достал телефон и вызвал врачей. Но было уже поздно – от полученных травм мужчина скончался на месте.