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24 июля, 07:42

Туриста из России зарезали в Турции

DHA: Мужчина умер в Турции от ножевого ранения, полученного в драке с россиянами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

В турецком городе Аланья был убит гражданин РФ. Причиной смерти стало ножевое ранение, полученное в ходе драки с двумя другими россиянами. Инцидент произошёл в ночь со вторника на среду в районе Махмутлар, сообщает турецкое агентство DHA.

«Между 35-летним гражданином РФ Андреем М. и двумя его соотечественниками по какой-то причине возник конфликт. Началась драка, М. ударили ножом в спину», — говорится в материале издания.

Очевидцы происшествия позвонили в экстренные службы. По прибытии медики обнаружили мужчину — он лежал на спине и ещё дышал. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в больницу, где он скончался.

Изучив записи видеонаблюдения, полицейские вышли на след двоих подозреваемых и произвели их задержание в квартирах. Известно, что виновникам смерти россиянина 21 и 27 лет. В настоящее время ведётся следствие.

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Ранее сообщалось, что на трассе под Ревдой, Свердловская область, было найдено тело женщины с 80 ножевыми ранениями. Сотрудники полиции убеждены, что убийца был знаком с жертвой и действовал по заранее продуманной схеме.

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Ольга Сливченко
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