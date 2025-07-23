80 ножевых ранений: На Урале рецидивист зарезал таксистку и катался на её автомобиле

Согласно следствию, жертва работала водителем такси. Преступление совершил 26-летний мужчина, имевший судимость в прошлом. Он нашёл женщину в соцетях, вызвал её на заказ в Екатеринбурге, а затем, оказавшись в машине, напал на неё с ножом. После убийства он сел за руль и несколько часов возил тело по городу. Он заехал на заправку, а затем направился в сторону Ревды, где проколол шины и бросил автомобиль.