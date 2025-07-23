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23 июля, 12:47

80 ножевых ранений: На Урале рецидивист зарезал таксистку и катался на её автомобиле

Ural Mash: Рецидивист нанёс 80 ударов ножом женщине-таксистке под Екатеринбургом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boumen Japet

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boumen Japet

На трассе под Ревдой Свердловской области обнаружено тело 38-летней женщины с 80 ножевыми ранениями. Следствие уверено — убийца знал жертву и заранее всё спланировал. Об этом сообщил Ural Mash.

Тело женщины с 80-ю ножевыми ранениями нашли в брошенной иномарке на трассе под Ревдой. Фото © Telegram / Ural Mash

Тело женщины с 80-ю ножевыми ранениями нашли в брошенной иномарке на трассе под Ревдой. Фото © Telegram / Ural Mash

Согласно следствию, жертва работала водителем такси. Преступление совершил 26-летний мужчина, имевший судимость в прошлом. Он нашёл женщину в соцетях, вызвал её на заказ в Екатеринбурге, а затем, оказавшись в машине, напал на неё с ножом. После убийства он сел за руль и несколько часов возил тело по городу. Он заехал на заправку, а затем направился в сторону Ревды, где проколол шины и бросил автомобиль.

На след преступника оперативники вышли благодаря деталям — на крышке бензобака остались следы его пота. Генетическая экспертиза быстро вывела силовиков на подозреваемого. Его задержали в съёмной квартире. На допросе рецидивист признался: убийство совершил без мотива.

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В Челябинской области ранее уже расследовали схожее преступление — в октябре 2024 года в городе Коркино нашли тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями. Машина стояла во дворе на улице Ватутина. По данным регионального СК, погибшая занималась частным извозом.

Милена Скрипальщикова
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