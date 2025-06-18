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18 июня, 10:32

В Москве суд вынес приговор убийце женщины, тело которой нашли в «Запорожце» Куценко

Обвиняемого в убийстве женщины в машине Куценко приговорили к 13 годам колонии

Суд в Москве назначил 13 лет лишения свободы Альберту Абдуллину, обвиняемому в убийстве женщины, тело которой нашли в старом «Запорожце» актёра Гоши Куценко. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Абдуллин в суде. Видео © Life.ru

«Абдуллина признать виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима», — огласила решение судья.

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19 ударов ножом: Раскрыты новые подробности в деле убийцы женщины из «Запорожца» Куценко

Напомним, в январе этого года в «Запорожце» на Кутузовском проспекте в Москве было обнаружено тело убитой женщины. Автомобиль принадлежал актёру Гоше Куценко. Он сразу вышел на связь и выразил соболезнования семье погибшей. Подозреваемого в совершении преступления быстро задержали. Он признался в убийстве и заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. На суде обвиняемый попросил отправить его в зону СВО.

Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
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