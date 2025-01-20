«Узнал на съёмках»: Куценко вышел на связь после обнаружения трупа в своём «Запорожце»
Куценко вышел на связь после обнаружения трупа женщины в своём «Запорожце»
Актёр Гоша Куценко вышел на связь после обнаружения трупа женщины в своём «Запорожце» на западе Москвы. Как оказалось, артист сейчас находится в Ставропольском крае, в Ессентуках.
Куценко прокомментировал обнаружение трупа в своём «Запорожце». Видео © Telegram / Гоша Куценко
«Узнал эту новость на съёмках, в экспедиции. Убийца задержан», — прокомментировал Куценко случившееся.
Также артист выразил соболезнования родственникам погибшей.
Напомним, тело зарезанной женщины нашли сегодня днём в «Запорожце» во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве. Оказалось, что машина принадлежит Гоше Куценко. Не исключено, что актёр просто забыл закрыть свой «Запорожец», и туда проник чужак. Подозреваемый в преступлении был оперативно задержан. Он признался, что совершил убийство в алкогольном опьянении. Возбуждено уголовное дело.
Telegram / Гоша Куценко