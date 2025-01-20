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Регион
20 января, 11:50
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«Узнал на съёмках»: Куценко вышел на связь после обнаружения трупа в своём «Запорожце»

Куценко вышел на связь после обнаружения трупа женщины в своём «Запорожце»

Актёр Гоша Куценко вышел на связь после обнаружения трупа женщины в своём «Запорожце» на западе Москвы. Как оказалось, артист сейчас находится в Ставропольском крае, в Ессентуках.

Куценко прокомментировал обнаружение трупа в своём «Запорожце». Видео © Telegram / Гоша Куценко

«Узнал эту новость на съёмках, в экспедиции. Убийца задержан», — прокомментировал Куценко случившееся.

Также артист выразил соболезнования родственникам погибшей.

Напомним, тело зарезанной женщины нашли сегодня днём в «Запорожце» во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве. Оказалось, что машина принадлежит Гоше Куценко. Не исключено, что актёр просто забыл закрыть свой «Запорожец», и туда проник чужак. Подозреваемый в преступлении был оперативно задержан. Он признался, что совершил убийство в алкогольном опьянении. Возбуждено уголовное дело.

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Telegram / Гоша Куценко

Наталья Демьянова
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