Зарезал у медцентра: Life.ru узнал подробности убийства женщины, чьё тело нашли в «Запорожце» Куценко
SHOT: Спрятавший тело в «Запорожце» Куценко зарезал москвичку у дверей медцентра
Задержанный за убийство москвички Альберт Абдуллин зарезал свою жертву у дверей медицинского центра, расположенного в жилом доме на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает SHOT.
Кадры с места убийства женщины на западе Москвы. Видео © SHOT
После убийства подозреваемый тащил истекающую кровью женщину по асфальту в подворотню, где и стоял заброшенный «Запорожец» актёра Гоши Куценко. По данным телеграм-канала, во время знакомства жертва представилась Абдуллину Дарьей.
Как ранее сообщал Life.ru, тело зарезанной женщины нашли в «Запорожце» во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве. Оказалось, что машина принадлежит Гоше Куценко. Не исключено, что актёр просто забыл закрыть свой «Запорожец», и туда проник чужак. Подозреваемый в преступлении был оперативно задержан. Он признался, что совершил убийство в алкогольном опьянении.
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