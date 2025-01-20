Зарезал у медцентра: Life.ru узнал подробности убийства женщины, чьё тело нашли в «Запорожце» Куценко

Задержанный за убийство москвички Альберт Абдуллин зарезал свою жертву у дверей медицинского центра, расположенного в жилом доме на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает SHOT.

После убийства подозреваемый тащил истекающую кровью женщину по асфальту в подворотню, где и стоял заброшенный «Запорожец» актёра Гоши Куценко. По данным телеграм-канала, во время знакомства жертва представилась Абдуллину Дарьей.