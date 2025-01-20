Гоша Куценко мог забыть закрыть свой «Запорожец», в котором произошло убийство
Актер Гоша Куценко. Фото © ТАСС/
Актёр Гоша Куценко, предварительно, забыл закрыть свой «Запорожец», где позже нашли изрезанное тело женщины. По данным SHOT, при осмотре авто следов взлома не обнаружено.
Подозреваемый в убийстве — 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани — на допросе заявил, что расправился со знакомой, ударив её тычковым ножом не менее 12 раз, и затащил тело в салон авто, чтобы спрятать.
«Запорожец» Гоши Куценко, в котором нашли тело женщины. Фото © SHOT
Напомним, в Москве в машине актёра Гоши Куценко обнаружено тело изрезанной женщины — голубой «Запорожец» был припаркован во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Подозреваемый уже задержан. По предварительным данным, мужчина 1994 года рождения убил знакомую после совместного распития спиртных напитков и бросил тело именно в этом случайном авто. Расследование ведёт СК, дело на контроле прокуратуры.
«Запорожец» Гоша Куценко купил себе в 2019 году в память о родном городе Запорожье и регулярно ездил на нём по улицам Москвы. Артист выбрал машину в голубом цвете, так как этот тон неагрессивный и заставляет улыбаться других водителей на дорогах.