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Регион
20 января, 10:22
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Гоша Куценко мог забыть закрыть свой «Запорожец», в котором произошло убийство

Актер Гоша Куценко. Фото © ТАСС/

Актер Гоша Куценко. Фото © ТАСС/

Актёр Гоша Куценко, предварительно, забыл закрыть свой «Запорожец», где позже нашли изрезанное тело женщины. По данным SHOT, при осмотре авто следов взлома не обнаружено.

Подозреваемый в убийстве — 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани — на допросе заявил, что расправился со знакомой, ударив её тычковым ножом не менее 12 раз, и затащил тело в салон авто, чтобы спрятать.

«Запорожец» Гоши Куценко, в котором нашли тело женщины. Фото © SHOT

«Запорожец» Гоши Куценко, в котором нашли тело женщины. Фото © SHOT

Напомним, в Москве в машине актёра Гоши Куценко обнаружено тело изрезанной женщины — голубой «Запорожец» был припаркован во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Подозреваемый уже задержан. По предварительным данным, мужчина 1994 года рождения убил знакомую после совместного распития спиртных напитков и бросил тело именно в этом случайном авто. Расследование ведёт СК, дело на контроле прокуратуры.

«Запорожец» Гоша Куценко купил себе в 2019 году в память о родном городе Запорожье и регулярно ездил на нём по улицам Москвы. Артист выбрал машину в голубом цвете, так как этот тон неагрессивный и заставляет улыбаться других водителей на дорогах.

Александра Вишнякова
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