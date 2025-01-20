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Регион
20 января, 10:58

Две розы и водка: Life.ru снял обстановку на месте убийства женщины в «Запорожце» Гоши Куценко

SHOT: Женщина, найденная убитой в «Запорожце» Куценко, была бездомной

Две розы и бутылку водки обнаружили на месте убийства женщины, чьё тело нашли в «Запорожце» актёра Гоши Куценко в Москве. Life.ru снял обстановку на месте свидания, закончившегося трагически.

Обстановка на месте убийства женщины в «Запорожце» Гоши Куценко. Видео © Life.ru

По данным SHOT, жертва без определённого места жительства пришла на свидание к 30-летнему рецидивисту в подворотню. Однако пара поссорилась, и мужчина зарезал любовницу, закинув тело в салон «Запорожца». Помимо использованного средства контрацепции, в салоне машины нашли белый бюстгальтер, а рядом — бутылку водки, почему-то две розы и воду. Предварительно, это не первая дама, побывавшая в авто по приглашению мужчины.

Зарезавший женщину в Москве рассказал, как спрятал её тело в «Запорожце» Куценко
Зарезавший женщину в Москве рассказал, как спрятал её тело в «Запорожце» Куценко

Напомним, в Москве в машине актёра Гоши Куценко обнаружено тело изрезанной женщины — голубой «Запорожец» был припаркован во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Подозреваемый уже задержан. Им оказался мужчина 1994 года рождения. Он убил знакомую после свидания и бросил тело именно в этом авто, принадлежавшем актёру. Не исключено, что Гоша просто забыл закрыть свой «Запорожец», и туда проник чужак.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
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