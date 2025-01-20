Две розы и водка: Life.ru снял обстановку на месте убийства женщины в «Запорожце» Гоши Куценко

Две розы и бутылку водки обнаружили на месте убийства женщины, чьё тело нашли в «Запорожце» актёра Гоши Куценко в Москве. Life.ru снял обстановку на месте свидания, закончившегося трагически.

По данным SHOT, жертва без определённого места жительства пришла на свидание к 30-летнему рецидивисту в подворотню. Однако пара поссорилась, и мужчина зарезал любовницу, закинув тело в салон «Запорожца». Помимо использованного средства контрацепции, в салоне машины нашли белый бюстгальтер, а рядом — бутылку водки, почему-то две розы и воду. Предварительно, это не первая дама, побывавшая в авто по приглашению мужчины.