Две розы и водка: Life.ru снял обстановку на месте убийства женщины в «Запорожце» Гоши Куценко
SHOT: Женщина, найденная убитой в «Запорожце» Куценко, была бездомной
Две розы и бутылку водки обнаружили на месте убийства женщины, чьё тело нашли в «Запорожце» актёра Гоши Куценко в Москве. Life.ru снял обстановку на месте свидания, закончившегося трагически.
Обстановка на месте убийства женщины в «Запорожце» Гоши Куценко. Видео © Life.ru
По данным SHOT, жертва без определённого места жительства пришла на свидание к 30-летнему рецидивисту в подворотню. Однако пара поссорилась, и мужчина зарезал любовницу, закинув тело в салон «Запорожца». Помимо использованного средства контрацепции, в салоне машины нашли белый бюстгальтер, а рядом — бутылку водки, почему-то две розы и воду. Предварительно, это не первая дама, побывавшая в авто по приглашению мужчины.
Напомним, в Москве в машине актёра Гоши Куценко обнаружено тело изрезанной женщины — голубой «Запорожец» был припаркован во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Подозреваемый уже задержан. Им оказался мужчина 1994 года рождения. Он убил знакомую после свидания и бросил тело именно в этом авто, принадлежавшем актёру. Не исключено, что Гоша просто забыл закрыть свой «Запорожец», и туда проник чужак.
Life.ru