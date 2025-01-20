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Регион
20 января, 10:30
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Зарезавший женщину в Москве рассказал, как спрятал её тело в «Запорожце» Куценко

Региональное следственное управление СК России опубликовало видео с допроса мужчину, который зарезал женщину на западе Москвы и спрятал её тело в «Запорожец» актёра Гоши Куценко. На кадрах задержанный признаётся, что совершил убийство в алкогольном опьянении.

Подозреваемый рассказывает детали совершённого преступления. Видео © Telegram / Столичный СК

По версии следствия, в ночь на воскресенье, 19 января, подозреваемый распивал алкоголь с погибшей москвичкой. В какой-то момент между женщиной и мужчиной разразился конфликт. В итоге последний достал нож и нанёс оппонентке не менее двух ударов. От полученных ранений москвичка скончалась на месте.

«В процессе распития спиртных напитков у нас произошёл конфликт. Я начал наносить ей несколько ножевых. Потом затащил тело в машину», — признался задержанный на видео, снятом сотрудникамии СК.

Подозреваемый пытался скрыть совершённое преступление и перенёс труп знакомой в автомобиль, который был припаркован во дворе жилого дома. Затем он оставил там тело и скрылся. По факту произошедшего следователи возбудили дело по статье «Убийство». В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Как ранее сообщал Life.ru, тело зарезанной женщины нашли в «Запорожце» во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве. По нашим данным, машина принадлежит известному актёру Гоше Куценко. Подозреваемый в преступлении был оперативно задержан.

Гоша Куценко мог забыть закрыть свой «Запорожец», в котором произошло убийство
Гоша Куценко мог забыть закрыть свой «Запорожец», в котором произошло убийство
Обложка ©

Telegram / Столичный СК

Наталья Демьянова
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