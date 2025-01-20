Зарезавший женщину в Москве рассказал, как спрятал её тело в «Запорожце» Куценко

Региональное следственное управление СК России опубликовало видео с допроса мужчину, который зарезал женщину на западе Москвы и спрятал её тело в «Запорожец» актёра Гоши Куценко. На кадрах задержанный признаётся, что совершил убийство в алкогольном опьянении.

Подозреваемый рассказывает детали совершённого преступления. Видео © Telegram / Столичный СК

По версии следствия, в ночь на воскресенье, 19 января, подозреваемый распивал алкоголь с погибшей москвичкой. В какой-то момент между женщиной и мужчиной разразился конфликт. В итоге последний достал нож и нанёс оппонентке не менее двух ударов. От полученных ранений москвичка скончалась на месте.

«В процессе распития спиртных напитков у нас произошёл конфликт. Я начал наносить ей несколько ножевых. Потом затащил тело в машину», — признался задержанный на видео, снятом сотрудникамии СК.

Подозреваемый пытался скрыть совершённое преступление и перенёс труп знакомой в автомобиль, который был припаркован во дворе жилого дома. Затем он оставил там тело и скрылся. По факту произошедшего следователи возбудили дело по статье «Убийство». В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.