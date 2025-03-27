19 ударов ножом: Раскрыты новые подробности в деле убийцы женщины из «Запорожца» Куценко
СК: Обвиняемый нанёс 19 ударов ножом женщине, чьё тело спрятал в авто Куценко
Альберт Абдуллин. Обложка © Telegram / Столичный СК
Следственный комитет (СК) Москвы завершил расследование уголовного дела, которое связано с убийством женщины, чьё тело было найдено в «Запорожце» актёра Гоши Куценко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве завершены следственные действия по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — указано в сообщении.
По данным следствия, в ночь с 18 на 19 января Альберт Абдуллин в пьяном состоянии не меньше 19 раз ударил знакомую ножом около жилого дома на Кутузовском проспекте. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных повреждений. Сразу после злоумышленник решил скрыть следы и переместил тело женщины в автомобиль, принадлежащий актёру Гоше Куценко.
Специалисты провели комплекс необходимых следственных действий. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, что в «Запорожце» во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве было обнаружено тело убитой женщины. Автомобиль принадлежал актёру Гоше Куценко. Он сразу вышел на связь и выразил соболезнования семье погибшей. Подозреваемого в совершении преступления быстро задержали. Он признался в убийстве и заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении Абдуллина возбуждено уголовное дело. На суде обвиняемый попросил отправить его в зону СВО. В январе его арестовали на два месяца.