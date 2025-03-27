19 ударов ножом: Раскрыты новые подробности в деле убийцы женщины из «Запорожца» Куценко

Следственный комитет (СК) Москвы завершил расследование уголовного дела, которое связано с убийством женщины, чьё тело было найдено в «Запорожце» актёра Гоши Куценко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве завершены следственные действия по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — указано в сообщении.

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 января Альберт Абдуллин в пьяном состоянии не меньше 19 раз ударил знакомую ножом около жилого дома на Кутузовском проспекте. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных повреждений. Сразу после злоумышленник решил скрыть следы и переместил тело женщины в автомобиль, принадлежащий актёру Гоше Куценко.