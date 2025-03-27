Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 10:32

19 ударов ножом: Раскрыты новые подробности в деле убийцы женщины из «Запорожца» Куценко

СК: Обвиняемый нанёс 19 ударов ножом женщине, чьё тело спрятал в авто Куценко

Альберт Абдуллин. Обложка © Telegram / Столичный СК

Альберт Абдуллин. Обложка © Telegram / Столичный СК

Следственный комитет (СК) Москвы завершил расследование уголовного дела, которое связано с убийством женщины, чьё тело было найдено в «Запорожце» актёра Гоши Куценко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве завершены следственные действия по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — указано в сообщении.

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 января Альберт Абдуллин в пьяном состоянии не меньше 19 раз ударил знакомую ножом около жилого дома на Кутузовском проспекте. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных повреждений. Сразу после злоумышленник решил скрыть следы и переместил тело женщины в автомобиль, принадлежащий актёру Гоше Куценко.

Специалисты провели комплекс необходимых следственных действий. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Была невеста»: Стали известны подробности личной жизни убийцы из «Запорожца» Гоши Куценко
«Была невеста»: Стали известны подробности личной жизни убийцы из «Запорожца» Гоши Куценко

Напомним, что в «Запорожце» во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве было обнаружено тело убитой женщины. Автомобиль принадлежал актёру Гоше Куценко. Он сразу вышел на связь и выразил соболезнования семье погибшей. Подозреваемого в совершении преступления быстро задержали. Он признался в убийстве и заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении Абдуллина возбуждено уголовное дело. На суде обвиняемый попросил отправить его в зону СВО. В январе его арестовали на два месяца.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • СК РФ
  • Гоша Куценко
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar