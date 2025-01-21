«Была невеста»: Стали известны подробности личной жизни убийцы из «Запорожца» Гоши Куценко
Абдуллин, убивший девушку в «Запорожце» Куценко, должен был жениться 17 января
Альберт Абдуллин. Фото © Telegram / Столичный СК
Альберт Абдуллин, который убил женщину и спрятал её тело в «Запорожце» актёра Гоши Куценко, должен был сыграть свадьбу 17 января. Об этом aif.ru рассказал знакомая задержанного.
Дело в том, что в момент приезда в Москву Абдуллин общался со своей знакомой и рассказал, что приехал в столицу, чтобы жениться. Об этом задержанный рассказывал подруге в начале января. Но о своей невесте он ничего ей не говорил и приглашать на торжество также не стал.
«31 декабря он меня с Новым годом поздравил. 2 января писал, что сейчас находится в Москве, работает и 17 января у него должна быть свадьба. Я его поздравила и говорю: «приглашай значит». Но он ничего не ответил», — рассказала женщина.
Напомним, что в «Запорожце» во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте нашли тело убитой девушки. Автомобиль принадлежит актёру Гоше Куценко. Он сразу вышел на связь и выразил соболезнования семье погибшей. Подозреваемого в совершении преступления быстро задержали. Он признался в убийстве и заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении Абдуллина возбуждено уголовное дело. На суде обвиняемый попросил отправить его в зону спецоперации на Украине.