«Была невеста»: Стали известны подробности личной жизни убийцы из «Запорожца» Гоши Куценко

Дело в том, что в момент приезда в Москву Абдуллин общался со своей знакомой и рассказал, что приехал в столицу, чтобы жениться. Об этом задержанный рассказывал подруге в начале января. Но о своей невесте он ничего ей не говорил и приглашать на торжество также не стал.