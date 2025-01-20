Стала известна личность убитой, согласившейся на рандеву с бомжом в «Запорожце» Куценко
Убитая в «Запорожце» Куценко женщина приехала в Москву на заработки
Убитая в «Запорожце» Куценко 36-летняя женщина работала в студиях красоты. Обложка © Telegram / Mash
Стала известна личность женщины, которая была зарезана бомжом в «Запорожце» актёра Гоши Куценко в Москве. По данным канала Mash, ей оказалась 36-летняя Дарья Ш.
Она трудилась в различных салонах красоты, а в последнее время занималась обучением сотрудников в Ozon.
Дарья родилась в Вилючинске, расположенном в Камчатском крае, и была зарегистрирована в Тольятти. Накануне трагедии она согласилась на встречу с Альбертом Абдуллиным, который пригласил её на свидание в «Запорожец» и убил.
Напомним, тело зарезанной женщины нашли сегодня днём в «Запорожце» во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве. Оказалось, что машина принадлежит Гоше Куценко. Актёр вышел на связь и выразил соболезнования семье погибшей. Подозреваемый в преступлении был оперативно задержан. Он признался, что совершил убийство в алкогольном опьянении. Возбуждено уголовное дело.