Стала известна личность убитой, согласившейся на рандеву с бомжом в «Запорожце» Куценко

Стала известна личность женщины, которая была зарезана бомжом в «Запорожце» актёра Гоши Куценко в Москве. По данным канала Mash , ей оказалась 36-летняя Дарья Ш.

Она трудилась в различных салонах красоты, а в последнее время занималась обучением сотрудников в Ozon.

Дарья родилась в Вилючинске, расположенном в Камчатском крае, и была зарегистрирована в Тольятти. Накануне трагедии она согласилась на встречу с Альбертом Абдуллиным, который пригласил её на свидание в «Запорожец» и убил.