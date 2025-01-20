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Регион
20 января, 15:05

Убивший девушку в «Запорожце» бомж-рецидивист попросился на СВО

Бомж-рецидивист Альберт А., который расправился с девушкой в «Запорожце» Гоши Куценко после свидания, попросился в зону спецоперации на Украине. Об этом передаёт корреспондент SHOT из зала суда.

В эти минуты ему избирают меру пресечения в Дорогомиловском суде столицы. Он подготовил речь для судьи, в которой просит отправить его на СВО. Своё лицо он от журналистов прячет.

Убивший девушку в «Запорожце» бомж-рецидивист попросился на СВО. Обложка © Telegram / SHOT

Стоит отметить, что у 30-летнего задержанного множество судимостей. В том числе, за изнасилования и убийство. Последние недели он жил в «Запорожце», так как ему было негде жить.

Две розы и водка: Life.ru снял обстановку на месте убийства женщины в «Запорожце» Гоши Куценко
Две розы и водка: Life.ru снял обстановку на месте убийства женщины в «Запорожце» Гоши Куценко

Напомним, тело зарезанной женщины нашли сегодня днём в «Запорожце» во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве. Оказалось, что машина принадлежит Гоше Куценко. Актёр вышел на связь и выразил соболезнования семье погибшей. Подозреваемый в преступлении был оперативно задержан. Он признался, что совершил убийство в алкогольном опьянении. Возбуждено уголовное дело. Известно, что погибшая приехала в Москву на заработки.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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