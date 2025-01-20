Бомж-рецидивист Альберт А., который расправился с девушкой в «Запорожце» Гоши Куценко после свидания, попросился в зону спецоперации на Украине. Об этом передаёт корреспондент SHOT из зала суда.

В эти минуты ему избирают меру пресечения в Дорогомиловском суде столицы. Он подготовил речь для судьи, в которой просит отправить его на СВО. Своё лицо он от журналистов прячет.

Убивший девушку в «Запорожце» бомж-рецидивист попросился на СВО. Обложка © Telegram / SHOT